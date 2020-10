Hannover

Milko Franjic hat keine gute Nacht gehabt. Noch bis Donnerstagfrüh hatte der 42-Jährige ein Dach über dem Kopf, ein warmes Bett, ein Zimmer und Menschen, mit denen er frühstücken und reden konnte. Sein nach einem Arbeitsunfall mehrfach gebrochenes, zum Teil falsch zusammengewachsenes und operiertes Schienbein kam in dem einen Monat im Naturfreundehaus zur Ruhe, davor war er drei Monate in der Jugendherberge. Nun ist alles vorbei, der Mann musste wie 16 weitere Obdachlose das Naturfreundehaus verlassen. Kurz vor dem Winter.

Er wollte gesund werden

„Ich hatte gehofft, dass das Knie gesund wird und ich wieder arbeiten kann“, sagt der Kroate aus Bosnien-Herzegowina. In der Nacht zu Freitag schlief Milko Franjic unter einer Brücke. In einem Schlafsack, den Caritas-Sozialarbeiterin Ramona Pold ihm zuvor mit Tränen in den Augen gegeben hatte. „Es war ja in der Nacht noch nicht frostig“, versucht der Mann tapfer zu sein. Kalt und furchtbar war es trotzdem. Sein Knie schmerzt. Noch viel mehr als sonst.

Im Tagestreff gibt es heißen Tee

Am Freitag ist der 42-jährige Nichttrinker zum Caritas-Tagestreff am Leibnizufer für obdachlose Menschen gekommen, „erst einmal einen heißen Tee trinken und dann schaut der Doktor auf mein Bein“, erzählt Franjic. Der überhaupt nicht weiß, wie es nun weitergehen soll. „Keine Ahnung“, sagt der schlanke Mann in seiner dicken Daunenweste und zuckt mit den Schultern.

Vor fünf Jahren kam Milko Franjic nach Deutschland, in Hannover arbeitete er vier Jahre, lebte in einer Wohnung in Badenstedt. „Fassadenarbeit, Trockenbau, ich kann das alles“, sagt er. Der Arbeitgeber nutzte die günstige Hilfe, meldete den Kroaten aber offenbar nirgendwo an, die Miete hing am Job, „albanische Mafia“, deutet Franjic an. So lange er arbeiten kann, geht alles gut. „Dann ging Arbeit wegen des Beins nicht mehr“, die Miete wird vier Monate nicht gezahlt, er landet auf der Straße, schließlich werden auch seine Ausweispapiere gestohlen. „ Katastrophe“, sagt Milko Franjic. So kann er nicht einmal nach Hause nach Bosnien, „wo die Situation ja auch nicht gut ist“.

Von der Jugendherberge ins Naturfreundehaus

Seit Mitte April lebte er auf der Straße, die Caritas half dem unter Dauerschmerz lebenden Mann im Sommer, in der Jugendherberge unterzukommen, die die Stadt mit Blick auf die Corona-Pandemie angemietet hatte. Dann durfte er mit ins Naturfreundehaus in eine Kleingartenkolonie nahe der Eilenriede. „Er hat sich immer sehr nützlich gemacht“, berichtet Ramona Pold. „Mit dem einen Arm auf die Krücke gestützt, mit dem anderen hat er einen Besen genommen und saubergemacht. Er will etwas zurückgeben, er ist sehr hilfsbereit.“ Milko Franjic erinnert sich gern an die Verschnaufpause im Naturfreundehaus und ist absolut ratlos, warum es dort nicht weitergehen konnte. „Das Frühstück war super, die Sozialarbeiter haben sich um uns gekümmert, ein guter Arzt auch, Freunde habe ich dort gefunden. Die haben uns allen sehr geholfen, für meine Situation mit dem verletzten Bein war der Aufenthalt wirklich hilfreich.“

Ramona Pold

Auch Ramona Pold setzt die Räumung der Unterkunft ziemlich zu. „ Milko hat drei Anläufe gemacht, um sich ohne Tränen von mir verabschieden zu können“, sagt sie. Und schluckt. Aus Enttäuschung und auch aus Wut. Als die erste Verlängerung der Corona-Notunterkunft im Sommer angestanden habe, sei man mit den Fallzahlen ziemlich runter gewesen. „Man hätte das Geld im Sommer sparen können, das Projekt beenden und die finanziellen Mittel für den Winter zurücklegen“, sagt sie. „Jeder weiß, dass am 15. Oktober der Winter schon vor der Tür steht. Das ist etwas, das nicht nicht verstehe.“

„Wir haben es aus Nächstenliebe getan“

Zumal man in den ersten Monaten die soziale Arbeit nicht in Rechnung gestellt habe. „Wir haben das aus Nächstenliebe getan.“ Land, Region und Stadt hätten die Unterbringungskosten, den Sicherheitsdienst sowie Frühstück und Abendessen bezahlt. „Wir haben die Reinigung der Bettwäsche bezahlt und eine Versicherung für mögliche Schäden abgeschlossen, auch die Sozialarbeiter und Ehrenamtliche gestellt.“ Man könne doch nicht mit Blick auf Corona solche Anmietungen vornehmen und wenn die Fallzahlen stiegen, die Leute wieder auf die Straße setzen. „Das ist wirklich unmenschlich“, sagt sie.

Milko Franjic ist nicht der einzige, der als kranker Mensch jetzt zusehen muss, wo er nachts bleibt. Ein Paar etwa sei auch unter den Obdachlosen gewesen, die Frau hätte psychische und physische Probleme. In eine der Notunterkünfte der Stadt zu gehen, ist für sie unmöglich. „Die könnten sogar eine Wohnung bezahlen, bekommen aber keine“, weiß Pold. „Sie ist auf maximal Hochparterre angewiesen, geht dauerhaft auf Gehstützen.“

Corona-Bedingungen auch im Tagestreff

Alle, die am Donnerstag gehen mussten, könnten laut Erster Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette in Notunterkünften untergebracht werden. Aber eben nur nachts. Pold: „Das heißt, sie fallen in alte Gewohnheiten zurück.“ Und auch in den Tagestreffs könne man unter Corona-Bedingungen nicht mehr so viele Menschen betreuen als vor Corona. „Vorher konnten 48 Personen hier sein, jetzt sind es 13 Plätze.“ Und so stehen viele obdachlose Menschen auch draußen auf dem Rasen des Caritas-Gebäudes, wo schnell ein Zelt aufgebaut wurde. „Immerhin für sechs Plätze“, zählt Ramona Pold auf.

Sozialarbeiter enttäuscht und fertig

Ramona Pold nimmt jetzt erst einmal Urlaub, sie braucht die Auszeit. „Es sieht keiner, was das für eine extreme psychische und körperliche Belastung ist. Natürlich für unsere Gäste, aber auch für uns.“ Es sei unmenschlich, „wie mit uns allen umgegangen wird. Wir arbeiten bis zur Erschöpfung, auch bis zur emotionalen Erschöpfung. Man kann das alles kaum noch verarbeiten“.

Es war ein Erfolgsprojekt

Caritas und die Diakonie hätten das Projekt gern weitergeführt, auch und gerade, weil es Erfolge zeigte. Die Menschen in der Jugendherberge und dann im Naturfreundehaus konnten sich in Sicherheit sammeln, ihr gesundheitlicher und auch emotionaler Zustand habe sich stark verbessert in dieser Zeit. Zwar aus der Not geboren – siehe Corona, konnte die Mehrheit der zu Beginn 100 Menschen in andere Unterkünfte untergebracht werden, zwölf konnten sogar eine Arbeit aufnehmen. Die letzten 17 Menschen wurden dann einfach rausgesetzt.

Von Petra Rückerl