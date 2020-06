Hannover

Schulterschluss mit den Mitarbeiter der Galeria Karstadt Kaufhof: OB Belit Onay nimmt das Ernst. Der Verwaltungschef hat sich mit den Betriebsratsvorsitzenden der drei Filialen in Hannover getroffen. Wie berichtet, soll das frühere Karstadt-Flaggschiff an der Georgstraße zum 31. Oktober geschlossen werden. Die Häuser an der Bahnhofstraße und an der Marktkirche bleiben erhalten.

Der Verwaltungschef hat versprochen, zu einer Betriebsversammlung des Karstadt-Hauses zu kommen. 101 Verkäufer im Warenhaus und weitere 30 in der Gastronomie sowie Mitarbeiter von Fremdfirmen verlieren ihren Job. Arbeitgeber aus Hannover erkundigen sich bereits, wen sie übernehmen können.

Betriebsratschef Ralf Samtleben meint auch nach einer Sitzung des Konzernbetriebsrates in Köln, die Schließung sei nicht zu verhindern. Allerdings bestünden Zweifel daran, ob der ausgehandelte Sozialplan so Bestand habe. Die Betriebsräte wollen das juristisch prüfen lassen.

Entwicklung von Perspektiven

Nach dem Treffen sagte Onay: „Es war ein wichtiger und guter Austausch. Von Seiten der Stadt wurde deutlich gemacht, dass wir die Interessen der Beschäftigten unterstützen und uns bei der Entwicklung von Perspektiven für den Standort einbringen. Die Gesprächsrunde soll zeitnah wiederholt werden.“

Zu den Perspektiven gehört die Zusage der Ersten Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette, schnellstmöglich ein Gespräch mit dem Eigentümer der Immobilie zu führen – Friedrich Knapp vom Modeunternehmen „New Yorker“. Seine Pläne für die Nachnutzung des Hauses sind nicht bekannt. Möglicherweise würden sie ein Stück Hoffnung für die Karstadt-Mitarbeiter bringen.

Eine vom Betriebsratschef Samtleben formulierte Petition für den Erhalt des Traditionshauses haben mittlerweile fast 400 Menschen unterschrieben. Verstanden wird das an der Georgstraße als „Unterstützung für unsere Mitarbeiter, die nicht einfach in der Arbeitslosigkeit und dem damit verbundenen sozialen Abstieg untergehen sollen“.

