Hannover: OB Onay ignoriert Petition eines Bürgers

Hannovers

Für die Flüchtlinge auf Lesbos (Griechenland) hat OB Belit Onay (Grüne) ein Herz. „Wir müssen jetzt handeln. Ich habe Sorge, dass wir eine Endlosschleife an Debatten erleben“, sagte er im vergangenen September. Auch für Yüksel Weßling, die in der Türkei wegen Terrorverdachts festsitzt, setzt er sich ein. Die Frau hatte lange in der Stadtverwaltung gearbeitet.

Erhebt der OB nur dann die Stimme, wenn er damit auch überall Gehör findet? Diese Frage stellt sich derzeit Raji Mathew (44). Der Familienvater aus der Südstadt hat indische Wurzeln und die deutsche Staatsangehörigkeit. Er setzt sich seit vielen Monaten dafür ein, dass seine Mutter Annamma (74) und seine Nichte Hanna (14) ihrer sozialen Not in Indien entfliehen und nach Hannover ziehen dürfen. Und so langsam verzweifelt Mathew an der Ausländerbehörde der Stadt Hannover.

Nicht einmal der Eingang der Petition wird bestätigt

„Am 3. Februar habe ich in einer Mail das OB-Büro angeschrieben und meinen Fall geschildert. Ich hatte gehofft, dass sich Herr Onay der Sache annimmt“, erzählt Mathew. Hat er nicht. Der Familienvater hat nicht mal eine Bestätigung erhalten, dass seine Petition eingegangen ist.

Nun gut, ein Oberbürgermeister bekommt sicher viele Anliegen vorgetragen. Also fragte die NP nach der ersten Berichterstattung bei der Stadt nach, was der OB zu der Angelegenheit sagt. Die Antwort von Pressesprecher Udo Möller fiel ausweichend aus: Aus Datenschutzgründen könne man immer noch nichts zu dem Fall sagen. „Das Verfahren ist von der Ausländerbehörde stets ohne jede Verzögerung geführt worden. Die Stadtverwaltung und auch der Oberbürgermeister können keinen Einfluss auf die Behördenvorgänge des Auswärtigen Amtes nehmen.“

Akten werden zehn Monate nicht angerührt

Es sind Zweifel angebracht, ob sich die Verwaltung und der OB es sich so leicht machen können. So sagt Raji Mathew, dass er nach Monaten herausgefunden hatte, dass seine Mutter eine Niederlassungserlaubnis für Deutschland habe. Eigentlich sei das Sache der Ausländerbehörde, findet er. Seine Mutter hatte lange Zeit in der Region Hannover als Krankenschwester gearbeitet. Im März 2020 hatte das Generalkonsulat das Visum für die Mutter genehmigt. Und angekündigt, dass auch die Nichte (hat keine Eltern mehr) nach Deutschland einreisen könne.

„Spätestens zu diesem Zeitpunkt hätte eine Urkundenüberprüfung seitens der Ausländerbehörde eingeleitet werden können“, sagt Raji Mathew. Doch die Einleitung dieses Vorganges habe weitere zehn Monate gedauert. Dann habe es eine Absprache gegeben, dass Urkunden-Überprüfungsverfahren wesentlich abzukürzen. Davon wolle der städtische Mitarbeiter nun nichts mehr wissen, sagt Mathew verzweifelt.

Fragen über Fragen, auf die die Stadtverwaltung keine Antworten gibt. Das Credo der Verwaltung: Wir haben alles richtig gemacht. Seit mehr als 18 Monaten wartet Raji Mathew, dass seine Mutter und seine Nichte einreisen dürfen. Übrigens: In der Verwaltung stapeln sich in den Bürgerämtern, in der Kfz-Zulassungsstelle, Elterngeldstelle, im Standesamt und in der Ausländerbehörde seit vielen Monaten die Akten.

Von Thomas Nagel