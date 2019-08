Hannover

Aufstockung des städtischen Ordnungsdienstes von 50 auf 100 Kräfte, eine Verbotszone für Waffen, ein hannoverscher Bußgeld-Katalog sowie eine bessere Verzahnung von ordnungsrechtlichen und sozialen Maßnahmen – der Kandidat der CDU für die Oberbürgermeisterwahl, Eckhard Scholz, hat am Donnerstag seinen Plan für mehr Ordnung und Sicherheit in der Landeshauptstadt vorgestellt. „Trotz eindeutiger Befunde hat die Verwaltung diesem Thema bislang nicht die nötige Bedeutung eingeräumt“, kritisierte Scholz. Auch wenn die Ursachen komplex seien und es keine einfachen Lösungen gebe: „Ich stelle mich dem Problem“, verspricht er.

Eine Bürgerbefragung hatte 2018 ergeben, dass das Sicherheitsgefühl der Hannoveraner stark angekratzt ist, viele Passanten meiden inzwischen öffentliche Orte. Scholz hat sich deshalb den Bereich Ordnung und Sicherheit auf die Fahne geschrieben – und besetzt als erster der Bewerber um das OB-Amt nun das Thema.

„Verdrängung löst das Problem nicht“

Zustände wie beispielsweise auf der Drogenmeile vor dem Rauschgift-Konsumraum „Stellwerk“ soll es mit ihm nicht mehr geben. Allerdings setzt Scholz nicht allein auf Repression und Kontrollen gegen Junkies, Trinker und Obdachlose: „Das führt nur zu Verdrängung und löst das Problem nicht“, so der CDU-Kandidat. Soziale Maßnahmen müssten einhergehen. Konkrete Überlegung vor allem für die zahlreichen Osteuropäer, die in Hannovers randständigen Szene an manchen Orten um die 80 Prozent der Menschen ausmachten: Scholz will, dass die 50 Integrations-Manager, die die Stadt im Zuge der Flüchtlingswelle 2015 eingestellt hat, auch die Gestrandeten aus dem Osten Europas betreuen.

Der städtische Ordnungsdienst soll nach seinen Vorstellungen von 50 auf 100 Mitarbeiter aufgestockt werden. Dass die Einheit erst vor einem Jahr installiert wurde, sei ein Fehler gewesen. „Der Ordnungsdienst hätte viel früher auf den Weg gebracht werden müssen, um einigen negativen Entwicklungen entgegenzutreten“, meint Scholz. Das ist auch ein dezenter Seitenhieb auf seinen Mitbewerber von der SPD, Marc Hansmann. Der war nämlich bis 2017 Ordnungsdezernent und zehn Jahre im Amt.

24-Stunden-Schicht für den Ordnungsdienst

Scholz hat vor, die Einsatzzeiten des Ordnungsdienstes zu verlängern – im besten Fall solle es 24-Stunden-Schichten geben. Und die Mitarbeiter sollen nicht nur in einigen, sondern in allen Stadtteilen auf Streife gehen. Präsenz erhöht das Sicherheitsgefühl der Menschen genauso wie Helligkeit. Der 56-Jährige stellt ein „Beleuchtungskonzept“ in Aussicht. Daran sollen auch die Hannoveraner mitarbeiten und dunkle Orte benennen, an denen Lampen aufgestellt werden.

Mehr Ordnung bringt nach Scholz’ Vorstellungen auch ein städtischer Bußgeld-Katalog, der mit ihm als Oberbürgermeister konsequent durchgesetzt wird. Für mehr Sicherheit könnte aus seiner Sicht auch in einem klar abgegrenzten Bereich eine Waffenverbotszone sorgen. Die Drogenmeile vor dem „Stellwerk“ wäre für Scholz ein Areal, in dem Messer, die nach dem Waffenrecht untersagt sind, und andere gefährliche Gegenstände verboten sind.

Von Britta Mahrholz