Von wegen Ruhestand: In seiner Zeit in Hannover bekämpfte der spätere Reichspräsident Paul von Hindenburg gezielt die Weimarer Republik, so das Urteil des Historikers Gerhard Schneider, der ein Buch über die Jahre 1919 bis 1925 geschrieben hat. Die Umbenennung der Hindenburgstraße im Zooviertel lehnt er dennoch ab.