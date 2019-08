HANNOVER

Kein „Weiter so“ im Rathaus, sondern Aufbruch und Weiterentwicklung der Stadt: Das ist die zentrale Botschaft der Plakat-Kampagne der Grünen im Oberbürgermeister-Wahlkampf. „Wir spüren den Bedarf in der Bevölkerung nach Neuem. Dem wollen wir auch mit unserer Kampagne nachkommen“, sagte Grünen-Kandidat Belit Onay am Montag bei der Präsentation der Motive.

„Ein Kandidat, der nicht ist wie die anderen“

Die Grünen gehen selbstbewusst in die heiße Phase des Wahlkampfes, das machte Wahlkampfleiter Mathis Weselmann, zugleich Geschäftsführer des Grünen Stadtverbandes, deutlich: „Wir haben einen Kandidaten, der nicht ist wie die anderen. Belit Onay ist Sohn eines Gastarbeiters aus Goslar, der mit harter Arbeit zum Landtagsabgeordneten aufgestiegen ist.“ Die Grünen und ihr OB-Kandidat, den sie deshalb ins Zentrum der Kampagne rücken, stünden für das junge Hannover, für die jungen Familien, für das multikulturelle und weltoffene Hannover „mit Fachkräften aus aller Welt“. „Wir versuchen, ehrlich zu sein und bilden in der Kampagne Themen ab, für die wir Grüne stehen“, so Weselmann.

Kernthemen sind unter anderem Wohnen und Mobilität

Das sind die Kernthemen Mobilität (weniger Autos, alternative Fortbewegungsmittel), Sport und Stadtgesellschaft (multikulturelles Hannover), Wohnen (günstiger Wohnraum), Soziales (Aufstiegschancen für alle), Bürgerbeteiligung („Wer entscheiden will, muss zuhören können“). Zu sehen ist der Kandidat mit einer jungen Familie, vor der Raschplatz-Hochstraße, vor einem Bücherregal, mit Menschen unterschiedlicher Herkunft auf einem Basketball-Feld und mitten in einer Gruppe junger Menschen.

Grüne plakatieren erst am Wochenende

Konkret bedeutet dies: Belit Onay will für eine moderne Großstadt stehen,die Menschen mit unterschiedlichen Lebensentwürfen eine Heimat bietet; für ein Hannover, das Kindern unabhängig vom Geldbeutel der Eltern gleiche Startchancen bietet; für bezahlbaren Wohnraum für alle und für eine Verkehrspolitik mit autofreier Innenstadt. „Unsere Kampagne möchte nicht nur Werbung sein, sondern Kommunikation“, sagt der Wahlkampfleiter.

Die Grünen beginnen mit ihrer Plakatierung am Wochenende – weil die Lieferung der wiederverwertbaren Plakate sich verzögert hat. Im Stadtgebiet stehen dann 3000 kleinflächige Plakate (“Masthänger“) und 20 Großflächenplakate. Motive sind hier Belit Onay und das Sportmotiv „Ein Team lebt von den Unterschieden“. Entworfen hat die Kampagne Fotograf Sascha Wolters und Grafikdesigner Hannes Buchholz.

SPD und CDU starten ihre Wahlplakat-Kampagne Dienstag

SPD und CDU beginnen mit ihren Plakatierungen jeweils am Dienstag. Die Themen sind ähnlich denen der Grünen und sind bei der Persönlichkeitswahl, die eine OB-Wahl nun mal ist, ebenfalls stark auf die Kandidaten Marc Hansmann ( SPD) und Eckhard „Ecki“ Scholz ( CDU) zugeschnitten.

Von Andreas Voigt