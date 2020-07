Ladenöffnung erst um 14.30 Uhr – Kunden standen in der Galeria Karstadt Kaufhof-Filiale an der Georgstraße am Donnerstag vor verschlossenen Türen. In einer Betriebsversammlung, zu der auch OB Belit Onay kam, ging es um die Schließung des einstigen Karstadt-Flaggschiffs.