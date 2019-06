HANNOVER

Die O-Tonne kommt in die Tonne. Am Donnerstag stellte Maik Renneberg von der Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) den Ablaufplan vor. Bis Ende des Jahres werden die 45 000 Tonnen zurückgeholt. Da viele Tonnen nach ihrem langjährigen Einsatz kaputt seien, könnten sie nur noch zu Granulat recycelt werden, sagte Renneberg im Abfallwirtschaftsausschuss.

Kostenloses Angebot

Die Bürger werden angeschrieben, dass sie zu einem bestimmten Termin die Tonnen herausstellen sollen. „Die Besitzer können die Tonnen auch behalten, zum Beispiel zum Aufbewahren der gelben Säcke“, so der aha-Mann. Dieses Angebot sei kostenlos.

Seit 2010 gibt es die Tonne mit dem orangefarbenen Deckel. Damals wurde sie erstmals in Uetze aufgestellt. Seit 2013 steht die O-Tonne auch in Hannover. Sie war ein Pilotprojekt um Wertstoffe zu sammeln (zum Beispiel Elektrokleingeräte, Kleidung). Da die O-Tonne einen Verlust von jährlich etwa 1,4 Millionen Euro produzierte, wird die Groko Regio den Versuch nun beenden. „Damit wird ein Fehler korrigiert, der viel Geld gekostet und wenig Ertrag gebracht hat“, erklärte CDU-Fraktionschef Bernward Schlossarek. Auch die Grünen stimmen für die Abschaffung dieser Tonne.

Alter Streit um Abfallsäcke

SPD und CDU haben sich auch noch die Veränderung der Gebührenordnung auf die Fahnen geschrieben. Sie wollen die Bemessung der Abfallgebühren von Gewicht auf Volumen umstellen. Die komplizierte Berechnung mit Masse und Volumen sei überholt, sagt Schlossarek. Die Grünen lehnen das ab. In ihrem Antrag heißt es, dass aha eine sozial gerechtere Gebührensatzung entwickeln soll.

Auch in einem anderen Punkt liegen SPD/ CDU und Grüne weit auseinander. Die Grünen wollen die Abschaffung des Restabfallsacks im Umland. Die Groko Regio will hingegen, dass Grundstückseigentümer wieder zu den Restabfallsäcken zurückkehren können. Ein Streit, fast so alt wie die Region Hannover.

SPD und CDU setzen sich auch für die Gartenbesitzer ein. Sie wollen einen Laubsack einführen, der auf den Wertstoffhöfen erhältlich sein soll. Der Sack müsse aus abbaubaren Material bestehen. Die Grünen lehnen den Laubsack ebenso ab wie einen „Partysack“ (40 Liter). Die Anträge wurden in die Fraktionen gezogen.

Von Thomas Nagel