Hannover

Sie können wieder lächeln. Die Umfrage zur Frühjahrs-Konjunktur hat den Chefs der Handwerkskammer Hannover neue Zuversicht gegeben. Nur jeder fünfte Betrieb melde Auftragsrückgänge, sagt Präsident Frank-Wilhelm Steinmann. Die aktuelle Geschäftslage wird mit 115 Indexpunkten bewertet. 150 waren es im Jahr zuvor.

Die einzelnen Gewerke sind höchst unterschiedlich betroffen. Laut Steinmann reicht „die Stimmung von himmelhochjauchzend bis zum Tode betrübt“. Während beispielsweise das Ausbauhandwerk (Bodenleger bis Zimmerer) mit 138 Punkten einen neuen Rekord beim Geschäftsklimaindex verbucht, ist die Lage in der Friseur- oder Kosmetikbranche dramatisch schlecht. Jeder zweite Beautybetrieb war und ist auf Zuschussprogramme angewiesen; jeder dritte meldete Kurzarbeit ab.

Mobilität geht zurück

Das Bauhandwerk registriert Auftragszuwachs – und reagiert darauf mit Neueinstellungen. Fleischer, Bäcker, Konditoren können Catering- und Bistroausfälle nicht durch das normale Thekengeschäft auffangen. Und im Kfz-Handwerk wiegt sich der Trend zum Homeoffice immer mehr aus. Weil Mobilität zurückgeht, entfallen Inspektionen und Wartungen. Der Neuwagenverkauf ist eingebrochen.

So unterschiedlich wie die Stimmungen in den einzelnen Branchen ist auch die regionale Entwicklung im Kammerbezirk. Der steht aus fünf Landkreisen plus der Region Hannover. Diepholz ist der Spitzenreiter bei der positiven Bewertung (127 Indexpunkte). Die Stadt Hannover und Hameln-Pyrmont sind die Schlusslichter (108 Punkte).

Messebauer suche neue Geschäftsfelder

Präsident Steinmann und Dietmar Rokahr, Geschäftsführer für den Bereich Wirtschaft, sehen die schlechte Lagebeurteilung in Hannover (wo 40 Prozent der Unternehmen deutliche Umsatzrückgänge beklagen) begründet durch den Status Ballungsraum. Das Messegeschäft, das dem Handwerk jede Menge Aufträge gesichert habe, sei zum Erliegen gekommen. Die Branche Messebau müsse sich neue Geschäftsfelder suchen.

Auch der Lockdown zeigt deutliche Spuren – etwa in den 470 Friseur- und 450 Beautybetrieben der Stadt, in den Hotels, in der Gastronomie. Es sei deshalb „bemerkenswert, dass die Mehrzahl der Betriebe positiv in die Zukunft blickt“.

Mehr für Wertschöpfung vor Ort tun

Steinmann rät Politik und Verwaltung, mehr zur Wertschöpfung in ihrer Region zu tun. Für ihn sei völlig unverständlich, dass beim millionenteuren Bau des Schulzentrums Hameln das örtliche Handwerk nahezu leer ausgegangen sei. Damit das Handwerk Stabilitätsmotor auch in der Krise sein könne, müsse auch auf Ausschreibungen mehr geachtet werden.

Von Vera König