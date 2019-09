Für Senioren: Freie Fahrt im Nahverkehr statt Führerschein

Pendler, die Hannovers S-Bahn nutzen, müssen sich 2020 auf ein hartes Jahr einstellen. Wegen zahlreicher Baustellen wird es besonders viele Ausfälle geben. Das kündigte ein Vertreter der DB im Verkehrsausschuss der Region an. Immerhin den Lokführermangel will das Unternehmen aber in den Griff bekommen.