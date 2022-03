Hannover

Mathias Quast ist der Leiter der Stadtreinigung von Aha. Im Interview spricht er über das Müllaufkommen in der Pandemie und die hohe Beteiligung bei der Müllsammel-Aktion „Hannover bleibt putzmunter!“.

Herr Quast, hat sich das Müllaufkommen im Laufe der Pandemie verändert?

Das ist tatsächlich so. Die Leute sind mehr zu Hause, das sieht man am To-go-Essgeschirr und dem Aufkommen von Verpackungsmüll. Dass so viel Müll durch die Gegend fliegt, ist vielleicht auch Ausdruck der Stimmungslage: Je schlechter sie ist, desto geringer auch die Hemmschwelle, etwas auf die Straße zu schmeißen.

Was können Sie dagegen tun?

Wir wollen da eine Null-Toleranz-Strategie fahren und arbeiten mit Hochdruck dagegen an. Die Zahl der Ordnungswidrigkeiten ist unglaublich hoch. Viele wissen ja gar nicht, wie teuer das werden kann: Wer etwa einen Zigarettenstummel wegwirft, ist mit 50 Euro plus Verwaltungskosten dabei.

Testkits, Masken, Plastikgeschirr – ist die Pandemie ein Rückschlag im Kampf gegen das Müllaufkommen?

Logischerweise sind die Prioritäten jetzt anders. Deshalb müssen wir dran bleiben. Und deswegen bin ich so froh darüber, dass so viele junge Menschen bei der Aktion „Hannover bleibt putzmunter!“ mitmachen.

Die Stürme der vergangenen Wochen haben immer wieder gefüllte gelbe Säcke durch die Straßen geweht. Wie groß ist das Problem?

Ja, wir müssen uns auf mehr Stürme einstellen. Deswegen ist unser Bestreben groß, dass wir die gelbe Tonne einführen. Wir wollen die gelben Säcke von der Straße bekommen.

Von Fabian Mast