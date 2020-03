Notstand in der häuslichen Pflege

Hannover

Wann kollabiert Niedersachsens Pflegesystem in der Coronakrise endgültig? Nach dem Hilferuf des Krankenpflegers Francisco Ruiz Busse (65) aus Herrenhausen stellt sich diese Frage immer dringender. Der 65-Jährige hatte in der NP berichtet, dass die Engpässe bei der Schutzausrüstung für Pflegekräfte immer größer werden: „Wir im ambulanten Pflegedienst haben schon jetzt kaum mehr Atemschutzmasken und Silikonschutzhandschuhe“, so Ruiz Busse. Die Folgen dieses Engpasses könnten gravierend sein: Immungeschwächte Patienten, die von ihm und seinen Kollegen betreut werden, könnte man unter diesen Bedingungen „kaum vor uns schützen, falls wir unentdeckt infiziert sind.“ Nun schlagen auch die Pflegekammer Niedersachsen und der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe ( DBfK) in Hannover Alarm.

Häusliche Pflege fällt bei Krisenplanung durch das Raster

Täglich erreichen die Pflegekammer in der Corona-Krise Anfragen von ambulanten Pflegediensten, denen einfachste Schutzmaterialien wie Mund- und Atemschutzmasken, aber auch Desinfektionsmittel, ausgehen. Andere hätten bereits gar kein Material mehr, sagt Kammer-Sprecher Tino Schaft: „Bisher ist die häusliche Pflege in der Krisenplanung durch das Raster gefallen, der Fokus lag allein auf den Kliniken. Man hat nur an die schweren Corona-Verläufe gedacht und dabei die Vermeidung der Krankheit offenbar aus dem Blick verloren.“ Dabei würden Schutzmaßnahmen maßgeblich dazu beitragen, dass besonders gefährdete Menschen gar nicht erst zu Intensivpatienten werden.

Doch ohne ausreichende Schutzausrüstung würden die Pflegekräfte sowohl die Patienten, die wegen zahlreicher Vorerkrankungen ohnehin zur Risikogruppe gehören, als auch sich selbst einem enormen Infektionsrisiko aussetzen. Schaft: „In der Regel werden bei den Touren 15 bis 20 Patienten nacheinander versorgt, wenn da nur einer das Virus hat, kann sich das rasant von Person zu Person übertragen. Das wäre eine unkontrollierte Weiterverbreitung.“ Mehr als 90.000 Menschen in Niedersachsen werden ambulant gepflegt. Bundesweit sind es sogar rund 3,4 Millionen Menschen.

„Jeder improvisiert so gut es noch geht“

Katharina von Croy vom Regionalverband Nordwest des DBfK ist überzeugt, dass das deutsche Gesundheitssystem nur mangelhaft auf die Coronakrise vorbereitet gewesen sei: „Die Folgen dieses Versäumnisses können wir nun jeden Tag beobachten. Egal, wo wir gerade hinschauen, überall sieht es dramatisch aus, insbesondere in der Langzeitpflege. Jeder improvisiert so gut es noch geht. Es ist ein Tanz auf dem Vulkan.“ Zudem wurde zu Beginn der Krise „viel zu großzügig mit Schutzausrüstungen umgegangen. Wirklich jeder hat sich damit eingedeckt, unabhängig davon, ob überhaupt Bedarf bestand“.

Kann ambulante Pflege ohne Schutz von Pflegern und Patienten überhaupt noch stattfinden? „Darüber muss man nun genau nachdenken. Welcher Patient muss in der Coronakrise wirklich gepflegt werden und wo können eventuell Verwandte einspringen“, so von Croy. Auch würden zunehmend Patienten Pflege aus Angst vor Covid-19 ablehnen. „Doch wenn Pflege gar nicht mehr stattfindet oder nur noch unfachmännisch, dann ist das sehr kritisch zu sehen“, so von Croy. Sollten sich nun als Folge des Engpasses mehr und mehr Pflegekräfte infizieren, drohe im schlimmsten Fall „ein Zusammenbruch im Pflegesystem“, warnt die Pflegekammer Niedersachsen.

„Landesregierung muss endlich handeln“

Der seit Jahren beklagte Fachkräftemangel werde nun verschärft, weil wegen der aktuellen Lage osteuropäische Pflegekräfte fehlen, so die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen im Landtag, Meta Janssen-Kucz. Fehlendes Personal, mangelnder Schutz – „die Landesregierung muss endlich handeln und alle Möglichkeiten ausschöpfen, um diesen desaströsen Zustand zu verbessern“, sagt sie. Nette Worte allein würden nicht reichen: „Es braucht vor allem eine finanzielle Anerkennung, mindestens 400 Euro Sofort-Zulage sowie eine langfristige Tariferhöhung.“ Auch die regionale Produktion von Schutzkleidung müsse massiv angehoben werden.

Noch steckt das Land mitten in der Corona-Krise. „Wenn wir das irgendwann hoffentlich überstanden haben, dürfen wir nicht zur normalen Tagesordnung übergehen. Es müssen die richtigen Lehren aus diese schweren Krise gezogen werden. Die Pflege nach Corona wird eine andere sein als heute“, betont Katharina von Croy vom DBfK. Es müsse alles ganz neu gedacht werden, sagt Tino Schaft von der Pflegekammer Niedersachsen: „Denn völlig unverständlich ist, warum Bund und Länder nicht im Vorfeld ganz andere Vorräte an Schutzausrüstungen angelegt haben. Schließlich hat eine Schutzmaske kein Mindesthaltbarkeitsdatum.“

Von Britta Lüers