Hannover: Notorischer Straftäter (49) will Polizisten in den Schritt beißen

Ein notorischer Straftäter (49) ist am Montag im Hauptbahnhof Hannover ausgerastet. Der Mann, der in diesem Jahr schon mehr als 80 Mal wegen Erschleichens von Leistungen aufgefallen ist, versuchte, Bundespolizisten in den Schritt zu beißen. Er wurde schließlich in die Psychiatrie eingewiesen.