Hannover: Notfallärztin beschreibt Organisationsmängel im Impfzentrum

Hannover

Notfallärztin Sandra Vogt (43) aus Hannover ist gegen Corona geimpft. An sich wäre diese Nachricht keine Zeile wer. Sie gehört schließlich in die höchste Priorität. Nach wochenlangem Bemühen war die Medizinerin am Freitag im Impfzentrum auf dem Messegelände. Nach dem Lesen des NP-Berichts über die selbstständige Notfallärztin habe die Feuerwehr für eine unbürokratische Lösung gesorgt, erzählt Sandra Vogt.

Doch was sie dann im Impfzentrum beobachtet hat, ließ sie erneut zweifeln. „Sie schaffen es nicht, die abbestellte Menge an Menschen abzuarbeiten“, sagt Sandra Vogt. Sie war Arzthelferin und hat dann eine Facharzt-Ausbildung zur Unfallchirurgin absolviert. Sie kann solche Abläufe also beurteilen. Ihre Impfung hat mehr als 80 Minuten gedauert.

Temperatur der Impfwilligen wird viel zu spät gemessen

Am meisten erschreckt hat sie, dass die Temperatur der Patienten erst vor dem Eintreten des Wartebereiche gemessen wurde. „Warum geschieht das nicht vor dem Betreten des Impfzentrums?“, fragt sie sich. Erhöhte Körpertemperatur ist ein Warnhinweis auf eine Corona-Infektion.

Was sie auch nicht versteht, dass nach der Dokumenten-Kontrolle die fünf Warteschlangen zu einer zusammengelegt werden. Zumal der Wartebereich wie am Flughafen organisiert ist, und jeder Flugreisende weiß, dass es mit den Abständen problematisch werden kann. Und für die hochbetagten Menschen gab es höchstens auf Anforderung eine Sitzgelegenheit und etwas zu trinken.

Umständliche Abläufe im Testzentrum?

Sobald genug Impfstoff vorhanden ist, will die Region Hannover etwa 50.000 Menschen in der Woche gegen Covid-19 immunisieren. Die Notfallärztin Vogt hat Zweifel, dass bei dieser Organisation funktionieren kann. „In einer reinen Impfpraxis muss es Zack, Zack gehen“, weiß sie aus eigener Erfahrung. Dazu passe es nicht, dass der Arzt, der die Beratungsgespräche führt, die Patienten selbst hereinrufe. Könnten die Menschen eine Wartenummer ziehen, wie zum Beispiel in Kfz-Zulassungsstellen, könnte man hier viel Zeit sparen.

Und wieso können Patienten nicht auf Aufklärungsgespräche verzichten? Auch hier ließe sich viel Zeit sparen. Dauert jedes Gespräch nur drei Minuten, dann summiert sich das jeden Tag auf viele Stunden, die wiederum das Impfen verlangsamt. Zumal der Arzt dann auch den Impfpass abstempelt. Ein weiterer Arbeitstakt, der in jeder Praxis von der Arzthelferin erledigt wird.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eigentlich wollte Sandra Vogt mir ihrem Gang an die Öffentlichkeit, auf das Problem ihrer Kollegen hinweisen. Für die selbstständige Notfallärzte scheint sich niemand zu interessieren. Nun ist Sandra Vogt geimpft. Doch der letzte Akt ging daneben. Der Arzt hat die Corona-Immunisierung in der Spalte unter „Diphterie/Tetanus“ vermerkt.

Von Thomas Nagel