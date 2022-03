Hannover/Laatzen

Der Zugverkehr von Hannover nach Süden und ebenfalls in der Gegenrichtung musste am Montagvormittag ab 9.16 Uhr komplett gestoppt werden. Der Grund dafür war der Einsatz eines Notarztes am Gleis. Polizei und Feuerwehr sowie die Deutsche Bahn bestätigten den Einsatz und die Gleissperrung, machten aber keine weiteren Angaben. Auch Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) waren im Einsatz.

Im Hauptbahnhof Hannover sorgte das Unglück für zahlreiche Verzögerungen. Alle Schnell- und Regionalzüge wurden gestoppt. Tausende von Bahnreisenden warten lange Zeit vergeblich auf ihre Züge. „Hier herrscht das reinste Chaos“, sagte eine Zugreisende. Sie wollte mit einem Regionalzug um 9.34 Uhr nach Northeim fahren.

Gegen 11 Uhr meldete die Deutsche Bahn, dass die Strecke wieder frei ist. Weitere Versprätungen am Vormittag bis zur Normalisierung des Verkehrs sind nicht ausgeschlossen.

Von Thomas Nagel und Tobias Kurz