Hannover

Was die selbstständige Notärztin Sandra Vogt (43) in den vergangenen Wochen erlebt hat, hätte sie vorher nicht für möglich gehalten. Dabei ist die Ausgangslage ganz einfach: Als Notärztin genießt sie höchste Priorität bei den Corona-Impfungen.

Seit zwei Monaten versucht sie, einen Impftermin zu bekommen. Bislang vergeblich. Die Ärztin ist enttäuscht und genervt: „Es ist ein Skandal, wenn man die Leute nicht schützt, die den Kopf für Andere hinhalten.“

Am Beispiel dieser Frau zeigt sich deutlich, was in Sachen Corona-Impfung schiefläuft. Zuerst fragte sie im Krankenhaus Gronau (Kreis Hildesheim) nach, wie das denn mit der Immunisierung gegen das Covid-19-Virus sei. Von der Krankenhausdirektorin, die übrigens schon geimpft ist, wurde sie an den Landkreis Hildesheim verwiesen. Dort musste die Ärztin eine Antwort anmahnen. Schließlich kam: „Zuständig sind die Krankenhäuser und die Impfzentren.“

Täglich 150 Anrufe bei der Hotline

Am 20. Januar rief Sandra Vogt also das Info-Telefon der Impfhotline an. Dort leitete man sie an die Ärztekammer weiter. „Bei der Ärztekammer wurde ich zurückverwiesen“, erzählt sie der NP. Das Ganze orchestriert von täglich 150 vergeblichen Anrufen bei der Hotline. „Am 3. Februar hatte ich den Durchbruch“, erinnert sie sich. Für ihre 83-jährige Mutter und sich bekam sie einen Platz auf der Warteliste.

Ihre Mutter wurde am 24. Februar mit dem rettenden Serum verarztet. Sandra Vogt hingegen nicht. Denn zwei Tage zuvor hatte sie erfahren, dass sie nicht mehr auf der Warteliste stehe. Es kam aber noch schlimmer: „Man sagte mir, dass ich in Niedersachsen nicht mehr die höchste Priorität genieße.“ Sandra Vogt weiß es besser. „Nahezu alle meiner Kollegen haben bereits die zweite Impfung erhalten.“

„Ich bettelte förmlich um die Impfung“

Die Notärztin gab nicht auf. Sie rief wieder bei der Impfhotline an. Dieses Mal sagte sie, dass sie im Rettungsdienst arbeite. Die Antwort: „Wenden Sie sich an Ihre Organisation.“ Für eine Freiberuflerin war das kein guter Rat. Die Antwort: „Fahren sie zum Impfzentrum.“ Das war am 23. Februar. Vom Gesundheitsministerium hatte Sandra Vogt versichert bekommen, dass sie die höchste Priorität besitze und sich selbst um einen Termin kümmern müsse.

Am nächsten Tag stand die Impfung der Mutter an. So fuhr die Notärztin zum Impfzentrum, um sich und ihre Mutter spritzen zu lassen. Doch das Impf-Karussell drehte sich weiter: Ohne Termin keine Impfung, hieß es. Im Übrigen seien die Rettungsdienstorganisationen für ihr Personal zuständig. Aber wie erwähnt, ist Sandra Vogt selbstständig. Und mittlerweile völlig entnervt: „Ich bettelte förmlich um die Impfung.“

Für kurze Zeit hatte sie Hoffnung. Ein Mitarbeiter nahm ihre Unterlagen (unter anderem die Bescheinigung, dass sie als freiberufliche Notärztin arbeite) und verschwand für einen kurzen Augenblick. Als er wiederkam, gab er ihr einen Zettel mit der Mailadresse: 37.PraxisImpfen@Hannover-Stadt.de. Dort gebe es einen Impftermin. Diese Adresse ist ein toter Briefkasten – wer sie anschreibt, bekommt als Antwort eine Fehlermeldung.

Von Thomas Nagel