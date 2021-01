Hannover

Es wird wieder geschnippelt, gerührt und gekocht – gegessen wird aber zu Hause. In der Volxküche des Unabhängigen Jugendzentrum Kornstraße (UJZ Korn) in der Nordstadt kochen Freiwillige gemeinsam in Gruppen für bis zu 100 Menschen. Die Mahlzeiten gibt es zum Selbstkostenpreis. Coronabedingt war das Angebot in diesem Jahr jedoch stark eingeschränkt, erlebte durch den Winter-Lockdown einen erneuten Rückschlag. Aufgeben war jedoch keine Option: Um die „VoKü“ auch in dieser Phase weiterleben zu lassen, gibt es das Essen nun zum Mitnehmen.

„Die Volxküche wird gebraucht“, unterstreicht Maren Gehrke, Mitglied des zehnköpfigen Korn-Plenums, das sich um die Belange des UJZ kümmert. Auch wenn das Angebot derzeit eingeschränkt und nicht dem ursprünglichen Sinn nachkommen kann, „so ist sie doch für viele eine Möglichkeit, eine warme Mahlzeit zu bekommen.“ Gerade für jene, die wenig Geld haben, wie „Arbeitslose oder Studenten“ etwa, deren Nebenjobs wegen Corona weggebrochen sind. Denn: Die Speisen werden zum Selbstkostenpreis für 1,50 Euro verkauft.

Volxküche lebt von ehrenamtlichen Helfern

Unter normalen Voraussetzungen kochen in der hauseigenen UJZ-Küche etwa 40 Freiwillige jeden Monat einmal in einer von neun Kochgruppen – immer montags und mittwochs. Wegen der Einschränkungen des aktuellen Lockdowns wurde der Mittwoch jedoch gestrichen.

Ganz dicht machen – wie zu Pandemie-Beginn – war keine Option, so Gehrke: „Neben dem Angebot der günstigen Mahlzeiten wollen wir durch den weiteren Betrieb das Ehrenamt stärken.“ Denn: Der Großteil der Aktiven im UJZ sind Ehrenamtler. Die Sorge sei da, durch geschlossene Angebote einige Helfer verlieren zu können. Deshalb gilt: „Wir machen immer weiter, so lange es geht.“

VoKü ist „wichtiger Teil der Kommunikation in der Nordstadt“

Und das läuft To-Go: Statt im UJZ selbst zu essen, wie unter normalen Bedingungen üblich, wird das Essen nun kontaktlos über einen kleinen Tresen zur Kornstraße zum Mitnehmen ausgegeben. „Dafür haben wir uns extra Mehrweg-Pfandboxen angeschafft“, berichtet Dirk Wittenberg, einer von zwei Festangestellten im UJZ Korn. Es könne aber auch jeder seine eigene Dose mitbringen. Bis Februar solle die VoKü so weiterlaufen: „Wenn es die Maßnahmen erlauben, bieten wir das Essen ab Januar womöglich auch wieder an beiden Tagen an.“

Essensausgabe: Vergangene Woche Montag haben die Mitbewohner Kim (r.) und Eni Kartoffelsuppe mit Räuchertofu zubereitet. Quelle: Michael Wallmüller

Die Mahlzeiten werden weiter von unterschiedlichen Kochgruppen zubereitet. Dabei wird auch auf die aktuellen Hygiene-Regeln geachtet – etwa die Obergrenze von zwei Haushalten. Kim ist bereits seit 20 Jahren dabei. Er kochte vergangene Woche Montag mit seinen beiden Mitbewohnerinnen Eni und Christin Kartoffelsuppe mit Räuchertofu. Er betont: „Ich mache hier weiter, so lange es möglich ist. Die VoKü ist ein wichtiger Bestandteil der Kommunikation in der Nordstadt.“

„Wer das Geld nicht hat, bekommt auch so eine Box bei uns“

Und das schon lange: Seit etwa 35 Jahren wird im Jugendzentrum gemeinsam gekocht. Im Vordergrund stand von Anfang an „die Freude am gemeinsamen Kochen“, erklärt Wittenberg. Das gemeinsame Zubereiten von Mahlzeiten würde seither sozial „als Ort des Miteinanders und der Kommunikation verstanden“.

Parallel dazu wird ein Beitrag für bedürftige Menschen geleistet: Doch gerade bei den Ärmeren habe es sich noch nicht herumgesprochen, dass die Volxküche weiterläuft, berichtet die andere Festangestellte, Peggy Zander. Zum To-Go-Start seien nur 16 Essen ausgeteilt worden. Sie betont: „Wer das Geld nicht hat, bekommt auch so eine Box bei uns.“

Von Jens Strube