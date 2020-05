Nordkurve öffnet Biergarten zum ersten 96-Spiel nach Corona-Pause

Hannover

Es sollen etwa 5000 Fans gewesen sein, die dort vor fast genau zehn Jahren die 96-Bundesliga-Rettung in Bochum verfolgten. Sonst schauen im Frühjahr und Herbst bis zu 1000 Fußballfreunde draußen und bis zu 250 drinnen zu, wenn die Roten spielen. Doch in Corona-Zeiten blieb auch die Nordkurve vor dem Nordeingang der HDI-Arena geschlossen – auch zum Restart der Bundesliga am vergangenen Wochenende. Doch pünktlich zum ersten Auftritt von Hannover 96 am Samstag um 13 Uhr in Osnabrück startet die Nordkurve wieder ihren Biergartenbetrieb, ist bereit die Fans zum gemeinsamen Fußballgucken zu empfangen.

„Die Vorfreude ist gigantisch, wieder dabei zu sein“, sagt Nordkurven-Chef Robert Kirchner. Nach wochenlanger Corona-Pause ohne Einnahmen wird aber zunächst nur der Biergarten wieder freigegeben. „Den Innenbereich können wir aufgrund der aktuellen Verordnungs-Maßgaben noch nicht wieder öffnen“, so Kirchner. Etwa 500 Sitzplätze gibt es unter normalen Voraussetzungen im Außenbereich, gemäß der aktuellen Verordnung wurden diese aber um die Hälfte auf 250 reduziert, die Biertischgarnituren mit zwei Metern Abstand aufgestellt.

Anzeige

Lesen Sie auch: Hier können Sie am Wochenende Bundesliga gucken

Weitere NP+ Artikel

Die Servicekräfte werden die Gäste im Vorfeld über das Hygienekonzept aufklären. Wie von der Verordnung vorgeschrieben tragen sie zudem Masken. Ansonsten herrscht wieder der „reguläre Biergartenbetrieb“. Heißt: Neben der Bestellung beim mobilen Service-Personal, können Gäste auch an der Getränke- und Grill-Station unter dem großen Video-Screen ordern. Mit dem 96-Spiel als Hauptgang, wird anschließend auch die Konferenz der Bundesliga als Nachgang serviert. So sehr sich Kirchner über die Wiedereröffnung freut: „Ich hoffe, dass die Maßgaben bald noch weiter aufgeweicht werden und möglichst bald wieder der normale Betrieb einkehrt.“

Diese Regeln müssen Gäste beachten Bei Besuchen von Restaurants und Biergärten gelten ebenfalls die Verhaltensregeln der Niedersächsischen Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vom 8. Mai. Die besagt, dass Gäste Plätze reservieren sollten, sofern möglich. Aber ob mit oder ohne Reservierung: Gastronomen müssen die persönlichen Daten, wie Name und Telefonnummer sowie die Dauer des Aufenthalts jedes Gasts notieren und drei Wochen aufbewahren. Sind Sie damit nicht einverstanden, dürfen Sie das entsprechende Lokal nicht betreten. Serviert und bestellt wird ausschließlich am Platz. Während das Servicepersonal verpflichtet ist Mund-Nasen-Schutz zu tragen, gilt dies nicht für Sie als Gast am Tisch. Sollten Sie jedoch aufstehen und an anderen Gästen vorbei – zur Toilette zum Beispiel – ist das Aufsetzen einer Maske ratsam. Sie können gemeinsam mit Mitgliedern eines weiteren Hausstandes oder auch mit einer anderen Familie oder einem anderen Paar im Restaurant Fußball gucken. Dabei müssen Betreiber und Kunden darauf achten, dass jederzeit ein Abstand von 1,50 Metern zu anderen Gästen, für die die aktuellen Kontaktbeschränkungen gelten, eingehalten wird. Christina Kreutz, Sprecherin der Region Hannover empfiehlt zudem auf lautes, intensives Jubeln zu verzichten, um einem möglichen Tröpchenauswurf vorzubeugen. „Es gibt dazu keine Verordnung, aber im Sinne des Infektionsschutzes sollte damit auf andere Gäste Rücksicht genommen werden.“

Gastronomen zufrieden mit vergangenem Bundesliga-Wochenende

Bereits vergangenes Wochenende hatte das Hotel Bischofshol in seinem Biergarten an 30 Biergartentischen den Restart der Bundesliga-Saison übertragen – mit Erfolg, wie Geschäftsführer Eckhard Horst sagt. „Wir waren sehr zufrieden. Es waren alle Plätze belegt, die Stimmung war super und alle haben sich an die Regeln gehalten.“ Auch an diesem Wochenende läuft wieder Live-Fußball auf dem hochauflösenden 6-Quadratmeter-Bildschirm, Reservierungen werden empfohlen. Zum Start von 96 drückt der Bischofshol-Chef die Daumen und wagt einen optimistischen Tipp: „Ich glaube, dass 96 alle restlichen Spiele gewinnt und so vielleicht sogar noch aufsteigt.“

Lesen Sie auch: Corona: Die Systemrelevanz der Gastronomie

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Auch im Restaurant Wirtsclubhaus, auf dem Gelände der Spielvereinigung Niedersachsen Döhren, lief am vergangenen Wochenende Erst- und Zweitliga-Fußball auf einer Leinwand und zwei Großbildschirmen. „Wir haben die Konferenzen gezeigt und das wurde bereits sehr gut angenommen“, freut sich Miriam Weber, Assistentin der Geschäftsführung: „Die Stimmung war sehr gut.“ Umso größer ist die Vorfreude auf das erste Spiel der Roten. „Da ist die Resonanz noch größer. Wir haben viele Gäste, die regelmäßig 96 bei uns gucken und schon Plätze reserviert haben“, so Weber. Gleiches empfiehlt sie allen Interessierten, die planen vorbeizukommen.

Von Jens Strube