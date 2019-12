Nikolausfeier im Stellwerk: Echte Wärme für die Ärmsten

Hannover

Ihre Schuhe am Abend vor dem Nikolaustag zu putzen und vor das warme Zimmer zu stellen, um Leckereien und kleine Geschenke zu erhalten – so ein sicheres Leben würden sich Menschen, die regelmäßig das Stellwerk besuchen, vermutlich wünschen. Aber viele von ihnen leben auf der Straße, sie konsumieren verschmutzte Drogen, hangeln sich von Druck zu Druck.

Ihren Schuss können sie sich wenigstens in sauberen Druckräumen des Kontakt- und Konsumraums Stellwerk an der Fernroder Straße setzen, dort bekommen sie täglich Hilfe und Gespräche angeboten und ein warmes Essen für zwei Euro.

Wunschkarten für den Christbaum

Am Nikolaustag aber gab es noch mehr und alles umsonst: Die Drogenhilfsorganisation Step spendierte am Freitag ein leckeres Festmenü mit Gans, Klößen und Rotkohl, Kaffee, Tee und Kaltgetränken, einen heißen selbst zubereiteten Punsch ohne Alkohol ab den Nachmittagsstunden, Plätzchen und Waffeln kamen unter anderem vom Sponsor 96plus. Das Zahnmobil der Diakonie stand ab Nachmittag bereit und Friseurin Natalie Koop (29) machte den Männern und Frauen die Haare schön. In einer warmen Bastelecke im Zelt neben dem Stellwerk wurden Wunschkarten für den Christbaum gebastelt. „Das machen wir jedes Jahr, die Wunschkarten werden in den Baum gehängt und dann erfüllen sich die Wünsche“, sagte Step-Sprecherin Stephanie Schünemann hoffnungsvoll.

Handschuhe und Socken für die Besucher

Weihnachtskarten für Familienangehörige konnten hier auch gebastelt und geschrieben werden – und wurden selbstverständlich von den Stellwerk-Helfern abgeschickt. Denn eine Briefmarke kann verdammt teuer sein, wenn man ohnehin nichts hat. Sinnvolle Geschenke gab es auch von Step, Stellwerk-Praktikantin Sophia Erfkämper (22) verteilte warme Handschuhe und Socken an die Besucher: Eben ein bisschen Wärme in jener Jahreszeit, die für Menschen auf der Straße besonders hart ist.

„Wir machen jeden Jahr eine Nikolausfeier“, erklärte Stellwerk-Chef Vikas Bapat. „100 Paar Handschuhe und Socken haben wir verteilt, die Leute freuen sich richtig.“ Natürlich auch über das warme Essen. „75 Menüs haben wir heute Mittag raus gegeben“, so Bapat. „Das wurde hier bei uns frisch gekocht.“

Selli will jetzt clean werden

Selli fand es super. „Über die Handschuhe habe ich mich echt gefreut“, sagt er. Der 52-Jährige erzählt, dass er „zur Zeit“ bei seinem Cousin untergebracht sei. „Ich bin letztes Jahr aus dem Knast entlassen worden, seitdem habe ich keine Wohnung.“ Er habe eigentlich eine gehabt, auch Möbel und Hausrat, aber als er nach 20 Monaten aus dem Gefängnis entlassen wurde, habe seine Verlobte alles aufgelöst. „Ohne mein Wissen, ich weiß bis heute nicht, warum“. Die Frau ist weg, Sellis Mutter auch noch gestorben, die Drogen sind geblieben – „aber ich bin gerade wieder auf dem aufsteigenden Ast“, sagt er und erzählt, aus eigener Kraft einen Entzug wagen zu wollen. Noch ist er jeden Tag hier, setzt sich seine Heroinspritzen. Seit mehr als 30 Jahren sei er „dabei“. „Ich steige auf die Bremse, habe mich schon runterdosiert“. Sonst habe er zehn bis 15 Mal täglich gedrückt, nun sei er schon bei zwei bis drei Mal. Vielleicht klappt es ja mit den Wunschkarten am Weihnachtsbaum – und Selli schafft es wirklich. Das wäre dann kein Nikolausgeschenk von Step, sondern ein richtig großes Weihnachtsgeschenk – an sich selbst.

Von Petra Rückerl