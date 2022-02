Hannover

Die Landesregierung will den öffentlichen Nahverkehr in Niedersachsen nach der Corona-Krise wieder attraktiver machen. In diesem Jahr sind für den Ausbau des ÖPNV 105,8 Millionen Euro vorgesehen, mehr als ein Drittel davon – rund 45 Millionen Euro – soll in Projekte in der Region Hannover fließen. So will das Land alleine in den geplanten Neubau des Stadtbahnbetriebshofs Glocksee der Üstra rund 38 Millionen Euro investieren. Die Gesamtkosten für das Projekt werden mit 160 Millionen Euro beziffert. Das geht aus dem ÖPNV-Förderprogramm des Landes hervor, dass Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) am Mittwoch vorstellte.

37,9 Millionen für Glocksee-Neubau

Mehrere Millionen Euro sind für die Grunderneuerungen von Gleisanlagen, den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen oder die Erweiterung von Bike+Ride-Anlagen vorgesehen. So sollen etwa die Gleise der Stadtbahnstrecke zwischen Hildesheimer Straße und Garkenburgstraße für rund 950.000 Euro erneuert werden, für neue Gleise am Bischofsholer Damm in der Bult sind rund 1,3 Millionen Euro veranschlagt. In einem speziellen Förderprogramm für den Neubau und die Renovierung von Bushaltestellen hat das Land 4,2 Millionen Euro für Projekte in der Region Hannover eingeplant.

Klimafreundliche Busse sind Mangelware

„Es wird nach der Pandemie darum gehen, den ÖPNV in Niedersachsen noch attraktiver zu machen und die Fahrgäste zurückzugewinnen“, sagte Althusmann. Ziel der Landesregierung sei es, die Lebensverhältnisse der Bürger im ganzen Land zu verbessern und die Klimaschutzziele umzusetzen. Althusmann musste allerdings einräumen, dass etwa klimafreundliche Bussen derzeit kaum lieferbar seien. „Der Mangel an geeigneten Bussen ist nach wie vor ein Thema.“

Das Land beteiligt sich nach Angaben des Verkehrsministers in diesem Jahr an insgesamt 205 ÖPNV-Projekten in ganz Niedersachsen. Damit würden Investitionen der Kommunen von rund 268 Millionen Euro ausgelöst. Dazu kommen noch einmal etwa 27 Millionen Euro für die Beschaffung von Omnibussen. 891 Bushaltestellen werden grunderneuert. Wichtigstes Großprojekt 2022 ist demnach der Neubau des Stadtbahn-Betriebshofes Glocksee in Hannover.

Althusmann sicherte seine Unterstützung für einen Anschluss der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) an das Stadtbahnnetz zu. Die Bewertung dieses Projekts sei nicht nur eine Frage der Wirtschaftlichkeit, sondern auch die Klimafreundlichkeit sei ein entscheidendes Kriterium. „Ich möchte, dass wir die bessere Anbindung der MHH tatkräftig unterstützen. Das werden wir auch tun.“ Regionspräsident Krach werde hoffentlich dem Ministerium seine Planungen für den Stadtbahnabschluss der MHH bald vorlegen, sagte der CDU-Politiker. Eine mögliche Anbindung der MHH soll 85 Millionen Euro kosten. Die Finanzierung ist zwischen Region, Land und Bund umstritten.

Fahrgastzahlen durch Corona gesunken

Neben der Modernisierung müssen die Verkehrsbetriebe allerdings auch die Corona-Krisenbewältigung stemmen. Wie Althusmann erklärte, lagen die Fahrgastzahlen nach dem großen Einbruch 2020 auch im vergangenen Jahr lediglich bei 75 bis 80 Prozent des Vorkrisenniveaus.

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen rechne bundesweit für 2022 mit Verlusten von 2,2 bis 2,4 Milliarden Euro. In dieser Prognose seien die Auswirkungen der Omikron-Welle noch nicht berücksichtigt. Den ÖPNV-Rettungsschirm der vergangenen beiden Corona-Jahre will die Landesregierung laut Althusmann daher auch 2022 mit weiteren 120 Millionen Euro fortführen.

