Ricarda und Udo Niedergerke sind beileibe keine Menschen, die Situationen überdramatisieren oder zu Pessimismus neigen. Eigentlich kennt man das Ärztepaar im Ruhestand als völlig ausgeglichene Menschen, die mit ihren ureigenen Optimismus Dinge zum Besseren bewegen wollen. Am Sonntag aber schlagen die Mediziner Alarm: „Gerade eben ist die Corona-Ampel in Hannover von grün auf gelb gesprungen, das macht die Situation noch einmal viel dramatischer.“

Unterkunft nur für den Sommer

Niedergerkes sprechen von den obdachlosen Menschen in der Stadt, speziell jenen 17, die am Donnerstag aus der Unterkunft Naturfreundehaus nahe der Eilenriede geworfen wurden. Die Stadt hatte mit tatkräftiger Unterstützung von Caritas und Diakonie im Sommer eine temporäre Unterbringung erst in der Jugendherberge, dann im Naturfreundehaus organisiert und finanziert. So sollten die Menschen vor einer Corona-Infektion geschützt werden. Jetzt vor dem Winter und mit steigenden Fallzahlen lief das Projekt aus. „Alle diese Menschen sind in irgendeiner Weise krank und wenn sie infiziert werden, haben sie eine ganz schlechte Überlebenschance, sagt Udo Niedergerke der NP. „Man darf diese Menschen nicht sehenden Auges in die Gefahr hineinlaufen lassen. Wir brauche Corona-kompatible Wohnungen oder Hotelzimmer, auf jeden Fall Einzelunterbringungen für die Menschen“, fordert er.

Auch er musste schweren Herzens gehen Quelle: Samantha Franson

Bei der Forderung belassen die Niedergerkes es nicht. „Wir bieten an, mit einem fünfstelligen Betrag eine Übergangslösung zu finanzieren – in der Hoffnung, dass die Stadt Hannover dann aber auch handelt.“ Bereits die Corona-Tests der Menschen, die in der Jugendherberge und im Naturfreundehaus untergekommen waren, hatte die Niedergerke-Stiftung bezahlt. Das waren etwa 2500 Euro. Außerdem wird von der Stiftung eine Krankenwohnung für Obdachlose finanziert. „Wir lassen niemanden im Regen stehen und haben Gottseidank Geld durch die GOP-Benefizgala Ende September eingenommen. Das wäre hier gut aufgehoben.“ 15.000 Euro würde die Niedergerke-Stiftung sofort für die Unterbringung der Menschen stiften. Niedergerke macht auch deutlich: „Wir möchten die Verantwortlichen in der Stadt aber nicht aus ihrer Verantwortung entlassen.“

Unterkunft im Zooviertel nicht fertig

Niedergerkes fragen sich beispielsweise, warum die geplanten Unterkünfte für Obdachlose im Zooviertel nicht zum Winter fertig gestellt worden sind. Im Mai 2020 wurde die alte Kinderheilanstalt in der Kleefelder Straße erworben, im August wurden die Umbauplanungen vorbereitet, hatte Stadtsprecher Dennis Dix im Sommer auf NP-Anfrage mitgeteilt. Bis jetzt bewegt sich aber kaum etwas. „Offensichtlich ist der Stadt nicht bewusst, wie krank die Leute sind“, kritisiert Udo Niedergerke. „Und es wurde die Situation falsch eingeschätzt, man hat nicht vorausschauend gehandelt.“ Die Experten hätten bereits vor einem halben Jahr von einer zweiten Welle gesprochen. „Vielleicht hat man versucht, das gesund zu beten, man hatte ja auch viele Baustellen“, so Niedergerke. Aber: „Ein verantwortliches Agieren sieht anders aus.“ Zumal es laut Auskunft der Stadt keine weiteren Widerstände von Anwohnern gegen die Unterkunft gegeben habe.

Angst vor Corona und anderen Obdachlosen

Die Stadt argumentiert aktuell, Notunterkünfte wie am Alten Flughafen Corona-tauglich gestaltet zu haben. Nach NP-Informationen sieht die Realität anders aus. „Da sind keine Abstände von 1,50 Meter zwischen den Betten“, berichtet eine obdachlose Person, die zuvor in der Jugendherberge untergekommen war. An den Tischen und Stühlen wäre etwa ein halber Meter Platz zwischen den Sitzenden, es gebe nicht einmal Bereiche für Paare. „Ich kann nachts wegen der lauten Abluftanlage und wegen des Gegröles der anderen nicht schlafen, es ist bitterkalt“, sagt sie. Den nächtlichen Toilettengang auf das Außenklo verkneift sich die Person, „ich habe zu viel Angst“. Andere Obdachlose wie Milko Franjic (42), der starke Schmerzen nach einer komplizierten Bein-OP hat, schlafen lieber gleich unter Brücken, hatte er der NP berichtet.

Obdachloser: Milko Franjic war im Naturfreundehaus und ist jetzt auf der Straße Quelle: Petra Rückerl

Für Ricarda und Udo Niedergerke ist eines klar: „Wenn die Leute überleben sollen, brauchen sie Einzelunterkünfte.“ Sie machen darauf aufmerksam, dass Obdachlose in der Jugendherberge und dem Naturfreundehaus Fuß im normalen Leben gefasst hatte, nachdem sie zur Ruhe gekommen waren. „Wenn sie betreut und begleitet werden, wenn sie an die Hand genommen werden, dann sind viele von ihnen resozialisierbar“, so Niedergerke. „Das sind keine hoffnungslosen Fälle, das sind Leute, die man aus ihrem Elend wieder herausholen kann. Und das muss Ziel in unserem reichen wohlhabenden Land sein.“

Von Petra Rückerl