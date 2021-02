Hannover

Auch Hannover-Concerts-Chef Nico Röger (34) beobachtet die Vorführung der Corona-Spürhunde. Für ihn könnten sie ein Schritt zurück in die Normalität bedeuten. Das und warum er die Diskussion über einen Impfnachweis bei Konzerten für verfrüht hält, erklärt er im Interview.

Einlass gegen Impfnachweis – ist das ein gangbarer Weg?

Es ist zu früh für diese Debatte. Solange nicht alle die Möglichkeit hatten, geimpft zu werden, brauchen wir darüber gar nicht zu reden. Im Moment leben wir sowieso in dem Status quo, dass wir behördliche Maßnahmen umsetzen müssen. Es ist völlig verfrüht, sich mit diesem Thema zu befassen, solange wir nicht wissen, wann wir überhaupt wieder Veranstaltungen stattfinden lassen können.

Derzeit stehen vor allem Konzerte auf dem Plan, die bereits vielfach verschoben wurden und für die Menschen bereits gekauft haben. Kann man die einfach abweisen, wenn sie nicht geimpft sind?

Auch hier kommt die Diskussion zu früh. Wir können Menschen, die Tickets haben, nicht einfach sagen, dass sie nicht hereinkommen. Das geht einfach nicht; das geht auch gegen unsere Geschäftsgrundlage. Jeder Kunde hat das Recht, sein Ticket zurückzugeben, momentan natürlich im Rahmen der Gutscheinlösung. Der Prozess ist in alle Richtungen einfach zu dynamisch, als dass wir jetzt über ein „was wäre, wenn“ reden könnten – wer weiß, ob die Veranstaltungen, die jetzt verschoben sind, überhaupt in der geplanten Form stattfinden können? Wir verschieben weiter fleißig und wissen nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist, dass es wieder losgeht.

Sie waren bei der Vorführung der Corona-Spürhunde in der TiHo dabei. Das werden Sie nicht nur gemacht haben, weil Sie Hundeliebhaber sind…

Wir stehen mit der Tierhochschule wegen des Themas schon länger in Kontakt. Wir haben gesehen, dass solche Hunde in anderen Ländern wie in Finnland schon im Einsatz sind. Und weil die TiHo in diesem Gebiet Vorreiter ist, war es naheliegend, dass man gemeinschaftlich etwas versucht. Auch das ist noch zu weit weg, um zu sagen, dass es funktioniert. Und wir wissen beide: Das Publikum eines Stadionkonzerts auf diese Weise zu testen, ist fast unmöglich – dafür bräuchte man 500 solcher Hunde oder mehr. Aber für uns Veranstalter ist es wichtig, dass wir lernen, was ein solcher Hund kann, was ein Schnelltest kann, welche Möglichkeiten es noch gibt. Eine Kombination aus all diesen Möglichkeiten könnte ein Schritt zurück in die Normalität sein.

Von Stefan Gohlisch