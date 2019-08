Hannover

E-Scooter, Leihfahrräder – auf dem Mobilitätsmarkt tut sich was. Nach Mobike tritt seit Freitag in Hannover Konkurrent Nextbike an.

Die ersten hundert Räder sind schon an verschiedenen Stellen in der Stadt aufgestellt. Die auffälligen Räder (tragen Werbung des Getränkelieferanten Durstexpress) sollen in den kommenden Wochen noch aufgestockt werden. 1000 Stück sollen es dann im Stadtgebiet werden.

Wirkungsvoll vor der Oper platziert: Nextbike in Hannover. Quelle: Sascha Priesemann

Ob Scooter oder Fahrrad – das System ist bei allen Anbietern ähnlich. Die kleinen Fahrzeuge sind mit GPS und Schloss ausgestattet, werden über eine App, bei der man sich registrieren muss, ausgeliehen. Nur die Preise variieren. Während Mobike für 20 Minuten Fahrt einen Euro nimmt, liegt Konkurrenz Nextbike bei einem Euro für 30 Minuten Fahrt.

So funktioniert es: Nextbike in Hannover. Quelle: Sascha Priesemann

Wer sein Nextbike außerhalb des definierten Fahrbereichs abstellt, wird mit einer Servicegebühr von 20 Euro belastet – weil die Räder extra eingesammelt werden müssen.

Von NP