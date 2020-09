Hannover

Das Gartentheater ist voll besetzt, überall huschen Neuntklässler über den Kies, in barocken Hüten, mit Kochschürzen und Kostümen. Im Großen Garten steigt die Abschlusspräsentation der „Akademie der Spiele“, dem Vermittlungsprojekt der Herrenhäuser Gärten. Das bringt hannoversche Jugendliche und die kreative Berufswelt zusammen: 220 Schüler aus dem neunten Jahrgang der Leonore Goldschmidt Schule ( IGS Mühlenberg) haben hier die Woche über an 19 verschiedenen Workshops teilgenommen. Kochen, gärtnern, komponieren, gestalten – angeleitet von Profis aus den Herrenhäuser Gärten und von ihren Partnern, zu denen das Musikzentrum, das junge Schauspiel des Staatstheaters und das städtische Nachhaltigkeitsbüro gehören, konnten die Teenager eine Arbeitswoche lang selbst anpacken. Nun stellen sie die Ergebnisse ihren Mitschülern und Eltern vor. Auf der Bühne läuft eine ominöse Maskenperformance des Theaterprojekts, zwischen Hainbuchen und Hibiskus haben sich Stände mit stolzen Schülern gebildet.

Ziergarten an der Gracht

Jannis (14) hat in den Gewächshäusern an der Gracht einen barocken Ziergarten angelegt. „Wir haben Töpfe bemalt, bunte Chilis gepflanzt und aus Trieben neue Setzlinge gemacht“, sagt er. Buchsbäume, Lavendel und Bergenien setzten die Schüler in ornamentale Beete zusammen – genau, wie im Großen Garten. Ein Kreuz, ein Herz und ein Dreiecksmuster sind auf Fotos zu sehen. Friederike Preihs (42) ist Lehrerin an der IGS und hat die Beetarbeit begleitet. „Für die Schüler ist es gut, schon einmal in die Ausbildungsberufe zu blicken“, sagt sie.

Performance: Die Schüler spielen mit Masken.. Quelle: Franson

Im Haus der Jugend haben einige Schüler barocke Mahlzeiten gekocht. Bei Sonnenschein im Garten teilen sie nun Portionen an die Besucher aus: Peer Schiering (18), FSJler im Haus der Jugend, hat bei den Rezepten mitgeholfen: „Es gab Bohnenmus und Pfannenbrot. Und Nonnenfürze, die man heute ‚Schmalzkuchen‘ nennt“. Nicht alle Projekte haben einen Bezug zum 17. Jahrhundert.

Erneuerbare Energien

Andere Schüler haben erneuerbare Energien erkundet, und die Abschlussveranstaltung selbst wurde von einem Event-Workshop geplant. „Damit man sieht, dass das auch nicht von selbst geht“, sagt Christina Fricke (52) von den Gärten. Zusammen mit Jahrgangsleiter Michael Albe (40) war sie die Woche vor Ort und hat in viele Projekte hineingeschaut. Was funktionierte am besten? „Ein Einzelnes zu empfehlen, wäre eigentlich gemein“, sagt sie. Auch Albe ist vom Gesamtkonzept überzeugt: „Alle sind begeistert dabei, einige konnten über sich hinauswachsen“. Tatsächlich sind bei den vielen Auftritten kaum Hemmungen zu sehen, alle Schüler beobachten interessiert, was der Rest des Jahrgangs so angestellt hat. „Teenager finden es eigentlich peinlich, mit einer Perücke rumzulaufen“, sagt Fricke. Doch hier ist ein barocker Kopfschmuck eben Pflicht beim entsprechenden Projekt.

Diabolo und Tellerdrehen

Christian Ehlers (41) vom Zirkus Salto hat eine Walk Act-Performance mit seinen Jugendlichen organisiert. „Wir laufen herum und spielen unterschiedliche Spots“. Jonglage, Diabolo und Tellerdrehen sind naturgemäß dabei, zwei Mädchen auf Stelzen sind der hohe Hingucker des Vormittags. „Die Gruppe war sehr motiviert“, sagt auch Ehlers, „zwei von den Jungs werden das sogar weiter verfolgen“. Auch Musikzentrum und Schauspiel hoffen, die Veranstaltung als Sprungbrett für Ausbildungen nutzen zu können. Erst einmal geht es für die Schüler nach ihrer anstrengenden Woche zurück in die IGS. Mit einer Pyro-Show im Gartentheater endet die Akademie der Spiele.

Von Lilean Buhl