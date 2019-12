Hannover

Ein Fahrrad reichte einem 41-Jährigen aus Kirchrode offenbar nicht und so soll sich der Mann mutmaßlich noch mindestens neun Mal hochwertige Räder aus einem bekannten Zweiradcenter in der Göttinger Straße(Linden-Süd) „besorgt“ haben. Freilich ohne zu bezahlen.

Mittwochfrüh schlägt die Polizei zu

Am 26. Oktober und am 9. November soll der 41-Jährige jeweils ein „Pinarello Nytro“ und ein „ Bulls Alpine Hawk“ aus dem Center gestohlen haben. Diese beiden Räder und weitere sieben weitere hochwertige und hochpreisige Drahtesel, Fahrradkleidung und Zubehör beschlagnahmten Polizeibeamte am Mittwochmorgen in der Wohnung des Verdächtigen in Kirchrode und in einem Keller in der List. Die Polizisten verfügten über eine richterlichen Beschluss.

Wert der Beute: 50.000 Euro

„Umfangreiche Ermittlungen“, so die Polizei, hatten dazu geführt, dass der Dieb gefasst wurde. Der Wert der gesamten Beute schätzt sie auf 50.000 Euro. Das Polizeikommissariat Ricklingen ermittelt nun gegen ihn wegen schweren Diebstahls. Dennoch wurde er nach Abschluss der Polizeimaßnahmen auf freien Fuß gesetzt, da es keine Haftgründe gegen ihn gibt.

Von Petra Rückerl