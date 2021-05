Hannover

Die langen Wartezeiten bei den Behörden der Stadt Hannover finden einfach kein Ende: Derzeit liegt die Terminvorlaufzeit in den Bürgerämtern bei sage und schreibe mehr als neun Wochen. Mit anderen Worten: Online können Bürger erst für Mitte Juli einen Termin buchen. Wie kommt es zu dieser extremen Verzögerung? Die NP fragte bei der Stadt nach.

„Hintergrund ist, dass durch die Schließungen der Bürgerämter, sei es durch den Lockdown im April vergangenen Jahres oder durch die vorübergehende Schließung einzelner Bürgerämter in den letzten Monaten aufgrund von Corona-Fällen, immer wieder Termine ausgefallen sind, die nachgeholt werden müssen“, sagt Stadtsprecher Udo Möller.

Rund 100 Spontantermine täglich – weil andere abspringen

Man steuere aber bereits gegen, beteuerte die Stadt. „Seit zwei Monaten haben wir die Terminkapazität der Bürgerämter noch einmal deutlich erhöht.“ Doch der Effekt verpufft geradezu: „Gleichzeitig gibt es aber seit einigen Wochen auch eine deutlich größere Nachfrage nach den Leistungen der Bürgerämter“, so Möller.

Wer nun dringende Papiere braucht – etwa einen Reisepass, um in den Urlaub fahren zu können – kommt arg in die Bredouille. Oder? Nicht, mit etwas Glück, so die Stadt: „Nicht alle Kundinnen und Kunden müssen neun Wochen auf einen Termin warten“, betont Möller. „Wir geben nahezu täglich rund 100 verschiedene zusätzliche Termine frei, weil Kunden ihre Termine absagen.“ So sei es beispielsweise am Freitagmorgen möglich gewesen, tagesaktuelle Termine zu buchen.

Antragsstau auf den Ämtern schon lange ein Problem

„Diese Termine sind natürlich häufig schnell wieder gebucht. Trotzdem lohnt es sich, es bei einem dringenden Terminwunsch häufiger zu versuchen.“ Darüber hinaus vergebe die Stadt jede Woche zahlreiche zusätzliche Termine und füllen abgesagte Termine wieder auf, mit Kunden, die ein besonders dringendes Anliegen haben, so Möller.

Seit Jahren – und auch schon vor Beginn der Corona-Pandemie – hatte die Stadt Hannover Probleme mit dem Arbeitsstau auf den Ämtern. Der Personalrat der Stadt hatte etwa 2019 die Personalplanung deutlich und öffentlich kritisiert. Später versuchte die Stadt mehr Mitarbeiter einzustellen, doch es fehlte an Bewerbern und Auszubildenden. Die Coronapandemie verschärfte die Situation nun erneut.

Von Simon Polreich