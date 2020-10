Hannover

Ausdruckslos schaut Rico K. (35) Richter Stefan Joseph an. „Sie haben ein völlig gestörtes Verhältnis zu Frauen“, sagt der Richter. Weil dem so ist, muss der bullige Koch für neun Jahre ins Gefängnis. Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Hannover hält den versuchten Totschlag an Mira Schmidt (23, Name geändert) für bewiesen.

Am 13. Februar 2020 hatte Rico K. seine Freundin aus dem vierten Stock des Dormero Hotels ( Hildesheimer Straße, Südstadt) geschubst. Sie fiel zwölf Meter in die Tiefe und erlitt multiple Knochenbrüche.

Opfer kommt auf Krücken in den Gerichtssaal

Die junge Frau kam auf Gehhilfen in den Gerichtssaal, teilweise wurde sie von den Eltern gestützt. „Sie wird den Rest ihres Leben unter den Folgen des Verbrechens zu leiden haben“, erklärte ihr Anwalt Marco Burkhardt.

Das Gericht verurteilte den Angeklagten zur Zahlung von 60.000 Euro Schmerzensgeld und Übernahme aller medizinischen Kosten. So wird Rico K. wenigstens auf diese Weise lebenslang an das Verbrechen erinnert.

Denn er könnte schon bald das Gefängnis verlassen. Das Gericht ordnet die Unterbringung in einer Entzugsklinik an. Dort soll er seine Drogensucht in den Griff bekommen. Vorab muss er zweieinhalb Jahre in Haft sitzen. Schafft er die Therapie innerhalb von zwei Jahren, wäre er frei. Allerdings gelingt das weniger als der Hälfte der verurteilen Drogenabhängigen.

Richter: „Sie wollen Frauen quälen“

Angesichts des Charakterbildes, das der Richter von dem Koch zeichnete, muss K. in der Therapie eine Menge aufarbeiten. „Sie fordern völlige Unterwerfung von Frauen. Aber das reicht Ihnen nicht. Sie wollen quälen.“ Bevor Rico K. sein Opfer aus dem Fenster schubste, hatte er sie die ganze Nacht drangsaliert. Beleidigungen, Schläge, Würgen und Sprüche wie „Ich schneide Dir ein Lächeln ins Gesicht“ musste die junge Frau erleiden.

Die Beiden waren erst seit einigen Wochen ein Paar. Schon noch kurzer Zeit fing der Angeklagte an, seine junge Freundin zu kontrollieren. Nichtige Anlässe genügten für Vorwürfe und rasende Eifersucht. Bis der Koch in der Nacht des 13. Februars in seiner Wut keine Grenzen mehr kannte. „Sie haben sie so malträtiert, dass sie alles getan hat, was sie wollten“, so Richter Joseph. Aus Angst sei das Opfer ins Fenster geklettert. Und dann habe der An-geklagte sie rausgeschubst. An-statt Hilfe zu holen, schrieb der Koch Nachrichten an seinen besten Freund. „Sie ist da gerade runter gehüpft.“

