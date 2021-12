Sehnde

In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Sehnde (534 Haftplätze) ist Corona ausgebrochen. Laut JVA-Leiterin Regina-Christine Weichert-Pleuger seien insgesamt neun Gefangene infiziert. Sie befänden sich dem 12. Dezember auf einer Station. „Die Tests am 27. Dezember zeigten immer noch positive Ergebnisse“, erklärte die JVA-Sprecherin. Ansonsten habe es keine weiteren Infektionen von Gefangenen gegeben.

Die JVA-Insassen seien nicht schwerer erkrankt. Sie wiesen Erkältungssymptome auf. Niemand musste ins Krankenhaus gebracht werden. Wie das Virus ins Gefängnis kam, ist unklar. Alle Mitarbeiter, die mit den infizierten Gefangenen zu tun hatten, wiesen keine Covid-19-Infektion auf. „Insofern muss das Virus über einen Außenkontakt in die Anstalt gebracht worden sein“, erklärte die JVA-Chefin.

Ungeimpfte Mitarbeiter müssen sich testen lassen

Weitgehende Maßnahmen sollen verhindern, dass sich weitere Infektionen in der JVA Sehnde ereignen. So seien die meisten Bediensteten geimpft. Und sie müssten FFP2-Masken im Dienst tragen. Hygiene-Regeln wie Abstand und regelmäßiges Lüften seien Standard. Ungeimpfte Mitarbeiter müssten sich täglich testen lassen. Die Impfquote liegt bei den Angestellten bei rund 85 Prozent, bei den Inhaftierten lediglich bei 41 Prozent (Stand 16. Dezember 2021).

„Neu aufgenommene Gefangene werden grundsätzlich 14 getrennt von anderen Gefangenen untergebracht“, sagt Weichert-Pleuger. Erst nach dieser Zeit und einem negativen Test könnten sie an dem normalen Vollzugsalltag mit den anderen Gefangenen teilnehmen.

Für Besucher gilt, dass sie während der Gespräche mit den JVA-Insassen eine FFP2-Maske tragen müssen – ebenso wie die Häftlinge. Und zwischen den Gesprächspartnern befinde sich eine Plexiglaswand.

Erst Anfang Dezember war bekannt geworden, dass es in der JVA Hannover (550 Insassen) zwölf Corona-Fälle gegeben habe. Alle Infizierten zeigten einen milden Verlauf der Erkrankung. Die Kontaktnachverfolgung ergab, dass ein externer Mitarbeiter den Erreger in die Anstalt gebracht hatte. In der JVA Hannover waren Anfang Dezember 90 Prozent der Angestellten geimpft. Bei den Insassen ist die Impfskepsis größer. Von ihnen war nur gut die Hälfte gegen den Erreger immunisiert. Das entspricht dem Bundestrend.

Von Thomas Nagel