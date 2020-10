Die neun Bewohner eines Alten- und Pflegeheims in Hannover, die Kontakt zu einem mit Corona infizierten Arzt hatten, sind am Donnerstag auf Covid-19 getestet worden. Doch selbst wenn alle Ergebnisse negativ sein sollten, müssen die Betroffenen insgesamt 14 Tage in Quarantäne bleiben. Ein Zustand, der für die teils dementen Senioren nur schwer zu ertragen ist.