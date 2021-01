Hannover

Nach virtuellen Vorlesungen, Prüfungen und Erstsemesterbegrüßungen blickt Universitätspräsident Volker Epping nun ebenfalls virtuell auf das vergangene Jahr zurück. Traditionell lässt Epping das vergangene Jahr in einer Rede im Lichthof der Leibniz Universität Hannover (LUH) Revue passieren. Doch Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es in diesem Jahr ein anderes Format: Die Rede wurde heute auf der Webseite der Universität als Video veröffentlicht.

Zwar hat die Corona-Pandemie die Lehre im Coronajahr 2020 stark verändert, in den Studierendenzahlen spiegelt sich dies jedoch nicht wieder: Im aktuellen Wintersemester sind 29.433 Studierende eingeschrieben – das sind zwar rund 800 Studierende weniger als im Wintersemester vor einem Jahr, das liegt jedoch daran, dass es in 2020 kein Abitur in Niedersachsen gab. Dass dennoch 6364 Erstsemester im Herbst ihr Bachelor- oder Master-Studium an der Leibniz Uni in Hannover aufnahmen, spricht laut Universitätspräsident Epping für die „gute Qualität der Lehre“ an der LUH.

Anzeige

Aufgrund dieser hohen Studierendenzahlen wächst die Leibniz Universität Hannover stetig. Das zeigen gleich drei Bauvorhaben, die in 2020 gestartet worden sind: In der Nordstadt entsteht mit der Leibniz School of Education ein neues Gebäude für die Lehrerbildung. Der Campus der Fachrichtung Maschinenbau in Garbsen wächst ebenfalls weiter. In dem Forschungsgebäude „Scale“ sollen in Zukunft Fertigungsmethoden für Großbauteile beispielsweise von Windkraftanlagen oder Flugzeugen erforscht werden. Das dritte große Bauprojekt: Der Große Wellenkanal in Marienwerder, indem die Belastung durch Seegang und Strömung auf maritime Strukturen untersucht wird, wird erweitert. Die drei Bauvorhaben sollen bis Ende 2022 fertig gestellt sein.

Eins der drei Bauvorhaben: In der Nordstadt soll bis 2022 die Leibniz School of Education entstehen. Quelle: Kutter

Die Expansion der LUH bringt vor allem eine finanzielle Herausforderung mit sich: Trotz der Kostensteigerungen sei der Grundhaushalt der Uni seit über 15 Jahren nicht nennenswert angepasst worden. „Das ist ein fester Bestandteil meiner Neujahrsreden der vergangenen sechs Jahre und meiner Amtsvorgänger“, sagt Epping. Kritik gibt es demnach vor allem an den Einsparungen des Landes. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie hätten zudem „die Aussichten auf ein substantielles Bausanierungsprogramm des Landes zunichte gemacht“. Die Folge: „Es werden harte Einschnitte in viele Programme der Universität vorgenommen werden müssen, es werden schmerzhafte Personaleinsparungen stattfinden müssen“, so Universitätspräsident Epping.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Präsenzlehre musste in 2020 zunehmend durch Online-Lehre abgelöst werden. Das Engagement in dieser veränderten Studiensituation unter Pandemiebedingungen würdigte die Hochschulleitung erstmalig mit einem Preis für den Einsatz digitaler Medien in Lehre und Studium. Dieser wurde an Cornelis Kater, den Leiter der Zentralen Einrichtung für Qualitätsentwicklung in Studium und Lehre, vergeben.

Von Sophie Peschke