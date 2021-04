Hannover

„Wir machen das zusammen, er von oben und ich von unten.“ Das, das ist das neue jüdische Gemeinde- und Begegnungszentrum mit Synagoge, das „Haus Benjamin“ im alten Bismarckbahnhof in der Südstadt. „Er“, das ist der vor einem Jahr 43-jährig verstorbene Rabbiner Benjamin Wolff, der mit seiner Frau Shterna (43) und ihren gemeinsamen acht Kindern genau diese Pläne hatte. „Ein für jedermann offenes jüdisches Zentrum der Chabad-Gemeinde einzuweihen, Licht nach Hannover, in die Welt zu bringen“, wie Shterna Wolff voller Enthusiasmus sagt. „Jeder kann kommen, ob jüdisch oder nicht, ob orthodox oder liberal, ob mit oder ohne Glauben.“

Sie sagt es auch mit Trauer um ihren Mann in der Stimme, gleichzeitig ist da so viel Trost für die junge Witwe. Weil sie das, was das Paar 16 Jahre lang aufgebaut hatte, nun verwirklichen kann. Benjamin Wolff war ein orthodoxer, aber kein strenger Rabbiner, er schaffte es, alte jüdische Traditionen wie das Lichterfest Chanukka in die moderne Welt – öffentlich in Hannover auf den Opernplatz – zu bringen. Das jüdische Leben in Deutschland zu stärken, gleichzeitig auf interkulturelle Toleranz, auf den Dialog zwischen den Menschen zu setzen – egal wo sie herkommen und an was sie glauben, das ist das Erbe des so jung verstorbenen orthodoxen Rabbiners.

Der Bismarckbahnhof wird zu einem Zentrum jüdischen Lebens, das Haus Benjamin, das an den verstorbenen Rabbiner Benjamin Wolff erinnert. Quelle: Rainer Droese

Als Rabbiner in Deutschland beerdigt

Jüdisches Leben im Land der Shoah ist nicht selbstverständlich, „er war der erste orthodoxe Rabbiner, der hier in Deutschland beerdigt wurde“, erzählt Shterna Wolff. Und so blieb sie, ging nicht zur großen Familie nach Israel zurück. Am Dienstag, an seinem Todestag nach dem jüdischen Kalender, wird Shterna Wolff mit den Kindern erst das Grab ihres Mann auf dem Friedhof in Bothfeld besuchen, um dann das „Haus Benjamin“ mit prominenten Vertretern wie dem früheren Bundespräsidenten Christian Wulff zu eröffnen. „Für mich lebt er in diesem Haus weiter“, sagt die 43-Jährige, die als erste Frau in der orthodoxen jüdischen Welt ein Gemeindezentrum leiten wird.

Spendengelder aus der ganzen Welt

Ihr zur Seite stehen wird ihr Schwiegersohn, der Rabbiner Levi Gottlib (24) aus Israel, dessen Frau Mussia die älteste Tochter Shterna und Benjamin Wolffs ist. Das 3,1 Millionen teure Gebäude wurde aus Spendengeldern aus der ganzen Welt bezahlt. „16.000 Menschen haben gespendet, es gab viele kleine Beträge“, berichtet Shterna Wolff mit Leuchten in den Augen. „Auch das macht es so wertvoll.“ Sie und ihr Mann hätten 16 Jahre nach einem solchen Objekt gesucht, „eigentlich war es eine Unmöglichkeit. Aber einen Monat nach seinem Tod haben wir es gefunden und den privaten Besitzer überzeugen können. Es ist wie ein Wunder“.

Natürlich mussten die Fenster und Türen verstärkt werden, das Gebäude wird – wie jede jüdische Einrichtung – von Security und Polizei bewacht. „Leider müssen wir uns auch über solche Dinge Gedanken machen“, sagt sie.

Sofer: Nathan Grinberg, Rabbiner aus Lübeck, schrieb den letzten Teil der Thora-Rolle. Quelle: Dröse

Während Shterna Wolff die Einweihung vorbereitete, die Gästelisten durchging und die künftigen Veranstaltungen nach der Corona-Zeit wie Hochzeiten (zwei sind schon gebucht) oder Bar Mizwa organisierte, war der Lübecker Rabbiner Nathan Grinberg (36) in den letzten Zügen. Grinberg ist ein sogenannte Sofer, er darf nach einer speziellen Zusatzausbildung die Thora-Rollen schreiben, eine höchst verantwortungsvolle Aufgabe. Unter den interessierten Blicken von Shterna Wolffs Sohn Levi (14) schrieb er mit koscherer Tinte Buchstabe für Buchstabe auf die Pergamentrolle eines koscheren Tieres. Mit der fertigen Thora kann das Gemeindezentrum nun eingeweiht werden. Ein Trost und ein Traum für Shterna Wolff und die Freunde von Benjamin Wolff.

Von Petra Rückerl