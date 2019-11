Hannover: Neues Obdach für Ökumenische Essenausgabe

Hannover

Der alarmierende Hilfeschrei Ende September hat Wirkung gezeigt: Die Ökumenische Essenausgabe für Wohnungslose hat neue Räume gefunden.

Die Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Hannover stellt ihren Gemeindesaal samt Küche sowie das Foyer für das kostenlose Hilfsangebot zur Verfügung. Die Räumlichkeiten befinden sich in der Lavesallee 4 und sind damit für die Besucher fußläufig gut zu erreichen. Diakonie-Pastor Rainer Müller-Brandes zeigte sich erleichtert von dieser Lösung: „Ich freue mich sehr, dass wir für dieses ausschließlich spendenfinanzierte Projekt am Ende doch einen guten kirchlichen Raum gefunden haben.“

Hilfsangebot findet „deutlich kürzer“ statt

Es gibt jedoch einen Wermutstropfen: „Die Ökumenische Essenausgabe wird lediglich vom 2. Januar bis Ende Februar stattfinden und damit deutlich kürzer als bisher“, so Müller-Brandes. In den Vorjahren gab es das Angebot, das es seit 31 Jahren gibt, stets von Anfang Dezember bis Mitte März.

Diakonie erhält nur überschaubare Resonanz auf Hilferuf

In den vergangenen drei Jahren war die Ökumenische Essenausgabe in den Räumen der Heilsarmee untergebracht. Der letzte Winter sei ein Wendepunkt gewesen, so Müller-Brandes: „Im Schnitt versorgen wir täglich 200 Menschen mit einer Mahlzeit, zu Spitzenzeiten sogar bis zu 300. Noch vor zehn Jahren waren es nur 100 pro Tag.“ Die räumlichen Kapazitäten der Heilsarmee seien an ihre Grenzen gekommen. Monatelang hatte die Diakonie bereits nach anderen Räumen gesucht, bevor man sich für einen Appell an die Stadtgesellschaft entschloss.

„Doch die Resonanz darauf war sehr überschaubar. Es hat zwar einzelne Hilfsangebote, etwa Kleider- oder Essensspenden gegeben, aber keine Raumangebote“, bedauert der Diakonie-Pastor. Man sei um so glücklicher, nun eine kircheninterne Lösung für diesen Winter gefunden zu haben. Im schlimmsten Fall hätte das wichtige Hilfsangebot entweder in einem Zelt auf dem Schützenplatz stattfinden oder sogar ganz ausfallen müssen.

Von Britta Lüers