Das – für viele jähe –Ende des Obdachlosennothilfeprojekt im Naturfreundehaus hat für Entsetzen in der Stadt gesorgt. Nun wird es ein neues Projekt geben, das aber für mindestens drei Jahre angesetzt ist. Es folgt der Housing-First-Empfehlung, nach der die Menschen zur Ruhe kommen, sozialpädagogische Begleitung bekommen, um sich dann möglichst neu orientieren zu können. Vorerst 21 Menschen sollen schnell hier unterkommen können, „perspektivisch ist eine Ausweitung auf 70 Plätze in einer größeren Immobilie geplant, die derzeit gesucht wird“, so eine Stadtsprecherin. Stadt und Region organisieren und bezahlen das Projekt, die Anschubfinanzierung von 50.000 Euro werden aller Voraussicht nach die Niedergerke- und die MUT-Stiftung übernehmen.

In ein Mehrfamilienhaus in Döhren sollen möglichst schon ab Dezember 21 Menschen, die jetzt auf der Straße leben, einziehen. In Drei-Zimmer-Wohnungen erhalten alle Einzelzimmer – und Paare jeweils Doppelzimmer. Wohnungslose Frauen bekommen extra abgetrennte Wohnbereiche. Und: Auch Menschen, deren Aufenthaltsstatus nicht geklärt ist, weil ihnen beispielsweise die Papiere fehlen, sollen hier eine Chance bekommen. Innerhalb von 30 Tagen soll mit den einzelnen Personen geklärt werden, welche Möglichkeiten sie haben, „ob nicht beispielsweise Anspruch auf Sozialhilfe besteht“, sagte Regionssprecherin Sonja Wendt der NP. Die Unterbringung der obdachlosen Menschen ist auf drei Monate befristet, „aber es wird danach natürlich keiner rausgeworfen. Drei Monate sind aber schon eine gute Zeit um Anschlussperspektiven zu entwickeln“, so Wendt. Wenn etwa Anspruch auf Grundsicherung besteht, sollen daraus auch Unterbringungskosten gezahlt werden.

Erfreuliche Gespräche für die Dreier-WGs

„Im Rathaus weht wirklich ein neuer Wind“, berichtet Ricarda Niedergerke von der Niedergerke-Stiftung am Dienstag erfreut der NP. Am vergangenen Freitagnachmittag trafen sie und ihr Mann Udo Niedergerke auf die recht kurzfristig ausgesprochene Einladung der neuen Dezernenten Thomas Vielhaber (Bauen) und Sylvia Bruns (Soziales) im Neuen Rathaus ein, um über dieses neue Modellprojekt für Obdachlose zu sprechen. „Das waren sehr erfreuliche Gespräche“, sagte Ärztin Niedergerke. „Die beiden fragten uns, ob wir mit dem Modell kooperieren würden.“ Wenn die Bürgerstiftung als übergeordnetes Gremium grünes Licht gebe, „werden wir uns sehr gern beteiligen, denn das scheint ein sehr sinnvolles Projekt zu sein.“ In jeweils einer Wohnung würden drei Personen „als eine Art WG leben“. Eine Wohnung sei für die Sozialarbeiter reserviert. Man sei einvernehmlich auseinander gegangen, nachdem es in den Wochen zuvor einige Irritationen gegeben hätte.

50.000 Euro für Anschubfinanzierung

Das Projekt mit dem Namen „Plan B – OK“ – OK steht für Orientierungs- und Klärungsangebot für Wohnungslose – soll möglichst schnell noch in diesem Jahr umgesetzt werden. Für die Anschubfinanzierung sollen 50.000 Euro für die ersten zwei Monate aus den Spenden der Stadtgesellschaft kommen. Das sind zunächst 25.000 Euro aus der Niedergerke-Stiftung und die gleiche Summe noch einmal aus der MUT-Stiftung des Ehepaares Carstensen. Das Projekt selbst ist auf drei Jahre befristet und kostet insgesamt 2,25 Millionen Euro, 600.000 Euro für das pädagogische Grundangebot und einen Teil der Unterbringungskosten schießt die Region Hannover dazu.

Das Projekt wird Anfang Dezember den städtischen Ratsgremien zur Entscheidung vorgelegt und lag am Dienstag bereits dem Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Wohnungswirtschaft der Region Hannover vor. Wer Träger des Modells wird, ist noch nicht klar. Im Naturfreundehaus waren das die Diakonie und die Caritas, im neuen Tagestreff am Ahlemer Holz ist das das DRK.

„Persönliche Beratung und Betreuung“

Pädagogische Betreuung ist wichtig. „Wohnungs- und obdachlose Menschen haben meist auch noch mit vielen anderen Problemen zu kämpfen. Die Unterbringung mit der persönlichen Beratung und Betreuung der Betroffenen zu verbinden, ist der Schlüssel dafür, gemeinsam und in Ruhe eine Veränderung der schwierigen Verhältnisse der Betroffenen zu erreichen“, sagte Andrea Hanke, Dezernentin für Soziale Infrastruktur der Region. Und verweist auf Projekt im Naturfreundehaus: „Das haben die Erfahrung aus dem Vorgängerprojekt eindrücklich gezeigt. Die Region setzt den Schwerpunkt auf diese soziale Unterstützung, um diese Frauen und Männer langfristig dazu zu befähigen, ihr Leben wieder selbstbestimmt in die Hand zu nehmen.“

