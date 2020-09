Hannover

Er brennt für die neue Aufgabe. Lars Baumann, Kandidat fürs Amt des Personaldezernenten im Rathaus, würde schon am 1. Oktober seine Arbeit aufnehmen. „Es kribbelt“, sagt der 49-Jährige. Und es gebe genug zu tun.

Doch erst mal steht die Wahl an. Am Donnerstag um 14 Uhr tritt der Rat zusammen und entscheidet über die Personalvorschläge von OB Belit Onay. Eine dreifache Verstärkung der Führungsspitze sieht er vor: Thomas Vielhaber ( SPD, 59) soll Baudezernent werden, Sylvia Bruns (51, FDP) das Sozialdezernat führen. Professor Baumann, der an der Hochschule Hannover Wirtschafts- und Verwaltungsinformatik lehrt und seit 20 Jahren als Unternehmer und Berater in der IT-Branche unterwegs ist, wäre zuständig für Personal, Digitalisierung und Recht.

Seit sechs Jahren Mitglied der Grünen

„Er ist ein Kopf mit hohen Ambitionen und bringt vielfältige Erfahrungen und jede Menge Sachkompetenz in die Ressorts ein“, schätzt Onay seinen Parteifreund ein. Baumann ist seit 2014 Mitglied des Bündnisses 90/ Die Grünen. Das Thema Fracking (unter hohem Druck wird ein Gemisch aus Wasser, Sand und Chemikalien in den Boden gepresst, um undurchlässige Gesteinsschichten aufzuspalten und das darin enthaltene Erdgas oder Erdöl zu fördern) war der Auslöser für sein politisches Engagement.

„Ich kann an Themen dranbleiben und Gremien überzeugen“, sagt der künftige Stadtrat über sich. Natürlich sei die Leitung des Dezernats für Personal, Digitalisierung und Recht „kein dünnes Brett“. Das hätten ihm schon die Reaktionen auf die Bewerbung im Freundeskreis gezeigt. „Die einen fragten: ’Mensch, warum tust Du Dir das an?’. Die anderen fanden: ’Tolle Aufgabe.’“

Nutzen für Bürger beachten

Tolle Aufgabe – so sieht auch der 49-Jährige den Wechsel an die Führungsspitze. Sein Ziel ist ein „ Kulturwandel“. Alle Projekte sollen einen klaren Nutzen für Bürger haben, die Mitarbeiter in agilen Teams arbeiten, Führungskräfte gute Vorbilder und Mentoren sein. Digitalisierung verstehe er als Transformationsprozess. Am Ende müssten Schnelligkeit, Effizienz und gute Arbeitsergebnisse stehen.

Baumann, gebürtig in Hannover und in Bothfeld lebend, ahnt, wo es bei Digitalisierung in der Verwaltung hakt. Auch dass Veränderungen Zeit kosten werden, vielleicht Angst vor noch größerer Arbeitsverdichtung abgebaut werden muss. Gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Personalrat sei sein Anliegen, versichert er. Die Stadt müsse eine attraktive Arbeitgeberin sein, damit möglichst viele so denken wie der OB. „Ich komme sehr gern zur Arbeit“, versichert Onay.

Keine Nullrunde erwünscht

Damit die Zufriedenheit steigt und die Stadt Hannover gute Fach- und Führungskräfte gewinnt, würde sich Baumann eine bessere Bezahlung der Mitarbeiter wünschen. Verglichen mit Beschäftigten in der Privatwirtschaft seien sie schlechter gestellt, sagt er. Trotz der leeren Kassen durch Steuerausfälle in Corona-Zeiten halte er nichts von der auf Arbeitgeberseite geforderten Nullrunde.

Solche Positionen kommen garantiert gut an. Sollte sich das Rathaus doch mal als Schlangengrube zeigen, dürfte Lars Baumann auch dafür bestens gewappnet sein. „Ich mag Reptilien“, sagt der Mann, der seine Frau (Lehrerin) seit der Schulzeit kennt. In ihrem Haus – der Sohn (23) ist fürs Studium ausgezogen, die Tochter (18) macht gerade ihr Abi – hätten sie bis vor zwei Jahren mit 54 Schlangen gelebt. Das Hobby sei auf Dauer zu aufwendig geworden. „Füttern Sie die mal alle.“

Von Vera König