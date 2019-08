Hannover

Dieser Zusammenschluss ist in der Bildungslandschaft einmalig: Seit Beginn dieses Schuljahres teilen sich die Oberstufen der IGS Südstadt sowie des Montessori-Bildungshauses einen gemeinsamen Standort. „Es ist ein Novum auf dem deutschen Bildungsmarkt. Bisher gibt es keine Kooperation einer gymnasialen Oberstufe mit einer privaten Bildungseinrichtung“, sagt Montessori-Geschäftsführer Alexander Delport.

Seitdem Schulstart werden die Schüler nun in der Anna-Zammert-Straße 27 unterrichtet. Der gemeinsame Standort in der Südstadt soll den Beginn einer langfristigen Zusammenarbeit der beiden Einrichtungen markieren. Nach einer Findungsphase am neuen Standort in getrennten Stockwerken sind künftig gemeinsame Schüleraktivitäten, Projekte und Lehrerfortbildungen sowie die gegenseitige Nutzung der Räumlichkeiten angedacht. Highlight für die Oberstufenschüler: Im Erdgeschoss des modernen Neubaus können die Jugendlichen auch das Fitnessstudio „Easy Fitness“ nutzen.

„Ich freue mich über den Start der beiden Oberstufen und die neue Nachbarschaft. Der große Vorteil am neuen Standort für das Montessori-Bildungshaus ist, dass unsere Schülerinnen und Schüler mehr Platz haben und in eigens dafür eingerichteten Lernbüros noch konsequenter selbstständig lernen können“, so Alexander Delport. Julia Grunewald, Schulleiterin der IGS Südstadt, sieht im Aufbau der gymnasialen Oberstufen am gemeinsamen Standort einen „weiteren Meilenstein im Aufbau der IGS Südstadt“. Der neue Standort biete bis zur Fertigstellung des IGS-Anbaus am Standort Pfalzstraße ein attraktives Raumangebot, das den Bedürfnissen des Lebens und Lernens in der Sekundarstufe II entspricht: „Die pädagogische Nähe bildet die Grundlage für vielfältige Kooperationsmöglichkeiten und gegenseitige Impulse.“

Von Britta Lüers