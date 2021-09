Hannover: Neuer Mietspiegel lässt Mieten bis 15 Euro zu

Hannover

Die Hoffnung, dass der zunehmende Wohnungsbau den Anstieg der Mietpreise spürbar bremsen werde, hat sich bislang nicht bewahrheitet. Der neue Mietspiegel, über den Hannovers Ratsgremien aktuell abstimmen, sieht eine durchschnittliche Preiserhöhung um 13 Prozent seit 2019 vor. Damit dürfen Eigentümer ihre Wohnungsmieten künftig erneut anheben – und Tausende Mieter werden bald mehr zahlen müssen.

Mietspiegel: Preise steigen in Hannover

Eine Angabe sticht im Zahlenwerk heraus: Erstmals ist in einem hannoverschen Mietspiegel eine Quadratmeterkaltmiete von 15 Euro als legal definiert worden. Sie gilt für Kleinstwohnungen mit weniger als 45 Quadratmetern in normaler Wohnlage, wenn zahlreiche Ausstattungskriterien erfüllt sind. Im bisher gültigen Mietspiegel aus dem Jahr 2019 war die höchste genannte Quadratmeter-Kaltmiete 14 Euro – sie galt für besonders große Wohnungen in besonders guter Lage mit exzellenter Ausstattung.

Der Mietspiegel ist ein kompliziertes Zahlenwerk. Denn um Grenzen und Potenziale für Miethöhen auszuweisen, die auch vor Gericht rechtssicher sind, muss er einem bestimmten Erhebungs- und Berechnungsverfahren folgen. Die Region lässt ihn für alle 21 Kommunen in ihrem Verwaltungsgebiet nach einem festgelegten Muster erstellen. Diesmal hat das Hamburger Unternehmen Immo-Consult die Datenerhebungen durchgeführt. Allein in Hannover wurden 2613 Mietverträge bei Mietern und 3228 Verträge bei Vermietern erfasst.

Vier Faktoren zur Berechnung

Das Ergebnis ist eine 16-seitige Broschüre, die in Kürze veröffentlicht werden soll. In ihr ist präzise aufgegliedert, nach welchen Faktoren der legal zulässige Mietpreis berechnet wird.

Wohnungsgröße: In vier Kategorien wird unterschieden, ob die Wohnung unter 45 Quadratmeter, zwischen 45 und 65 oder zwischen 65 und 85 oder über 85 Quadratmeter groß ist.

Baualter: In acht Baualtersklassen wird unterschieden, ob die Wohnung vor 1918 errichtet wurde oder in den Jahrzehnten danach. Baujahre ab 2010 gelten als Neubauten.

Wohnlage: In Hannover sind alle Straßen hausnummerngenau in eine „normale Wohnlage“ und eine „gute Wohnlage“ unterteilt. Auch danach richtet sich die zulässige Miethöhe laut Mietspiegel.

Ausstattung: Je nachdem, ob in der Wohnung etwa die Kabel und Rohre noch über Putz liegen, ob Fußbodenheizung oder Parkett vorhanden ist, ob das Bad Tageslicht hat oder ein Balkon vorhanden ist gibt es laut Mietspiegel einen festen Kriterienkatalog, der die zulässige Miethöhe auf- oder abwertet.

„Ortsübliche Vergleichsmiete“ plus zehn Prozent

All diese Faktoren fasst der Mietspiegel in einer Tabelle zusammen, aus der sich die sogenannte ortsübliche Vergleichsmiete einer Wohnung ablesen lässt. Die darf ein Eigentümer bei einer Mieterhöhung nicht überschreiten, bei einer Neuvermietung maximal um 10 Prozent. Der Mietspiegel soll diese Werte für Mieter und Vermieter nachvollziehbar machen und damit Rechtssicherheit schaffen. Mieter- und Eigentümervereine bestätigen, dass die Zahl der Prozesse um Miethöhen seit Einführung der Mietspiegel deutlich zurückgegangen ist.

Eine Beispielrechnung: 700 statt 560 Euro

Wie hat sich nun in Hannover die zulässige Miethöhe laut Mietspiegel verändert? Laut Mietspiegel ist zum Beispiel für eine Wohnung im Altenbekener Damm („gute Wohnlage“) mit 70 Quadratmetern aus dem Baujahr 1965 eine Quadratmetermiete zwischen 6,31 und 10,20 Euro zulässig. Wenn nun die Ausstattung gut ist, also mehr als die Hälfte der 27 Ausstattungspunkte als erfüllt gelten, dann tendiert die erlaubte Miete eher zum oberen Wert. Bei 70 Quadratmetern Wohnfläche also wäre eine Erhöhung bis auf rund 700 Euro Kaltmiete zulässig.

Vor zwei Jahren noch sah der Mietspiegel 2019 für dieses Wohnungsbeispiel eine Spanne von 6,06 bis 8,86 Euro pro Quadratmeter vor. Bei genauso vielen Ausstattungskriterien hätte die Miete daher rund 560 Euro betragen. Das sind 140 Euro Unterschied im Monat, im Jahr 1680 Euro.

Und das, obwohl die Bundespolitik bereits einen neuen Dämpfer in den Mietspiegel eingebaut hat. Um den ständigen Anstieg der Wohnpreise etwas abzufedern, werden für den Mietspiegel neuerdings nicht mehr nur Mietverträge aus den vergangenen vier Jahren zugrunde gelegt, sondern Mietverträge, die in den vergangenen sechs Jahren neu geschlossen wurden.

Kompromiss auf Bundesebene

Die SPD im Bund hatte einen Achtjahreszeitraum gefordert, die CDU wäre gern bei den vier Jahren geblieben. Am Ende sind die sechs Jahre ein typischer Kompromiss, der von den Haus- und Grundeigentümervereinen kritisch gesehen wird. Denn sie verweisen darauf, dass Hauseigentümer angesichts steigender Handwerker- und Baupreise auch höhere Mieten nehmen müssen, damit sie in Wohnungen investieren und sie damit modern halten können.

Insgesamt, schreibt die Stadtverwaltung in einer Stellungnahme, sei die Miethöhe in Hannover trotz der Preissteigerungen immer noch relativ moderat. Aus dem sogenannten F+B-Mietspiegelindex für 2020 gehe hervor, dass Hannover im Großstädtevergleich auf Platz 10 von 15 liege. Auf den ersten drei Plätzen befinden sich demnach Stuttgart, München und Frankfurt. Preiswerter als in Hannover ist es demnach nur in den Großstädten Berlin-Ost, Dresden, Duisburg, Dortmund und Leipzig.

