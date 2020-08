55 Minuten lang dauerte am Dienstag die Zwangsversteigerung des ältesten Bauernhofs Hannovers, der Köritzhof in Groß-Buchholz. Immobilienkaufmann Karsten Bader gab am Ende das höchste Gebot ab und ist nun neuer Besitzer. Was er plant, wie viel er in das historische Denkmal investieren will, lesen Sie hier.