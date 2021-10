Hannover

Majestätisch ragt der Mammutbaum gleich links vom Haupthaus der Waldstation Eilenriede in den Himmel. Wie hoch? Das hat schon lange keiner mehr gemessen. „Im Moment vielleicht 30 bis 35 Meter“, schätzt Hanspeter Geiges. Der Umfang aber ist so groß, dass ihn der Leiter der Waldstation nur zur Hälfte umfassen kann. Der aus Nordamerika stammende Exot wurde hier bereits 1959 gepflanzt, als sich auf dem Gelände noch das Vogelschutzgehölz befand. Heute markiert er den Einstieg in den neuen Baumlehrpfad.

Wobei – so ganz neu ist der Pfad natürlich nicht. Schließlich brauchen Bäume Zeit zum Wachsen. Schon 2015 war hier ein Baumpfad angelegt worden, mit einheimischen Arten. „Den haben wir immer weiter ausgebaut“, sagt Geiges. „Jetzt haben wir 62 Exemplare unterschiedlicher Arten.“ Darunter eben auch Exoten. Ein Flyer macht auf dieses neue Umweltbildungsangebot aufmerksam. Und für die jüngeren Besucher gibt es sogar einen speziellen Audio-Guide. „Da sprechen die Bäume zu den Kindern.“ 20 Arten erzählen in kindgerechter Sprache von ihren Besonderheiten.

Die Douglasie könnte die Fichte ersetzen

In Zeiten der Klimakrise geht es dabei auch um die Frage, welche Bäume mit den sich verändernden Bedingungen klar kommen können. Der Mammutbaum, so beeindruckend er mit seiner dicken, weichen Rinde auch sei, komme dafür weniger in Frage. „Er hat ganz schön unter der Trockenheit gelitten, da er flache Wurzeln hat“, räumt Geiges ein. „Ein gutes Beispiel für Klimaresistenz ist die mittlerweile schon verbreitete Douglasie. Die könnte die Fichte ersetzen, da sie Trockenheit besser aushält.“ Was auch für die Forstwirtschaft von Bedeutung sei.

Der Pfad führt vorbei an der Weißen Maulbeere. „Die kommt eigentlich aus dem orientalischen Raum. Wenn es sehr kalt wird, kann es zu Erfrierungen kommen.“ Gleich daneben steht die Schwarznuss, die weniger wegen ihrer Früchte als wegen ihres Holzes geschätzt wird. „Sie hat einen langen glatten Stamm“, sagt Geiges, „und das Holz ist sehr hart.“

Große Artenvielfalt vor der Eiszeit

Viele vermeintliche Exoten sind eigentlich gar keine. „Vor der Eiszeit hatten wir hier eine unglaubliche Artenvielfalt“, weiß der Stationsleiter. Der stattliche Tulpenbaum etwa, der heute ebenfalls aus Nordamerika stammt, war damals auch hier heimisch. „Man findet ihn noch in Versteinerungen.“

Stachelig: Die Schalen der Edel- beziehungsweise Esskastanie sind imposant. Quelle: Nancy Heusel

Auch über heimische Arten gibt es auf dem Pfad viel zu sehen und zu lernen. Wer die heißen Maronen auf dem Weihnachtsmarkt liebt, wird sich vielleicht über die imposanten Schalen der Esskastanienfrüchte mit ihren igelartigen Stacheln freuen. Die ehemals wegen ihres begehrten Holzes bei uns fast ausgestorbene Eibe kehrt verstärkt zurück, und ist wegen ihrer Trockenheits- und Schattenverträglichkeit für den Klimawandel gut gewappnet. „Mit ihr zeigen wir den einzigen Nadelbaum, der giftig ist“, erklärt Förster Geiges. Doch obwohl man den schwarzen Kern der roten Früchte meiden sollte, kochen die Engländer aus dem Fruchtfleisch Marmelade. Apropos Genussmittel: Dass die Nadeln der Lärche nach Zitrone schmecken und sich auf einem Salat gut machen, erfährt man hier auch.

Heil- und Giftpflanzen im Beet

Weniger empfehlenswert sind die Exemplare in den ebenfalls neu gestalteten drei Heil- und Giftpflanzenbeeten. Hier erfahren Besucher Wissenswertes über derzeit 95 dort angepflanzte Arten, vom bekannten Fingerhut bis zum Knotigen Braunwurz oder dem Arunstab, der übrigens von Schmeißfliegen bestäubt wird.

Giftig: Schilder warnen an den Beeten mit den Heil- und Giftpflanzen vor Risiken und Nebenwirkungen. Quelle: Nancy Heusel

Bei den meisten Arten liegen Nutzen und Schaden dicht beieinander. In geringen Mengen könnten einige helfen, wie etwa der Fingerhut (Digitalis) ein aus dem Takt geratenes Herz stabilisieren könne. „Wenn man aber zu viel davon nimmt, bleibt es stehen“, erklärt Geiges.

Von Andreas Krasselt