Strengere Vorgaben – weniger Verstöße: Nach weiteren Corona-Schwerpunktkontrollen in der Region Hannover zieht die Polizei ein positives Resümee.

So waren die Beamten seit Inkrafttreten weiterer Corona-Regeln am Dienstag von 12 bis 20 Uhr in Hannovers Innenstadt auf Streife. Vor allem die Einhaltung der Maskenpflicht und das Abstandsgebot wurden überprüft. Aber auch die Hygienekonzepte der Geschäfte hatten die Beamten im Blick.

„In der Landeshauptstadt waren die Fußgängerzonen in den Nachmittagsstunden trotz der nasskalten Witterungsverhältnisse gut besucht“, so Polizeisprecherin Jessika Niemetz. „Der Großteil der durch die Polizei angesprochenen Personen reagierte umgehend und zeigte sich einsichtig.“ An zwei Elektronikgeschäften hatten sich Warteschlangen an den Eingängen gebildet, die Abstände wurden jedoch durch Personal überwacht. „Die Geschäfte setzten ihre Hygienekonzepte konsequent um, so dass wir nichts zu beanstanden hatten.“

Trinktreffen vor Kiosks keine Seltenheit

In den Fußgängerzonen in den Städten der Region registrierte die Polizei kaum Personenverkehr, weshalb auch kaum Verstöße festgestellt wurden. Zudem gingen die Beamten regionsweit auch Hinweisen aus der Bevölkerung auf Coronaverstößen nach. „Oft zeigte sich, dass sich die Menschen bei Präsenz der Polizei an die geltenden Hygienevorschriften hielten. Gelegentlich kam es jedoch auch dazu, dass Personen aus verschiedenen Haushalten vor Kiosken gemeinsam Alkohol konsumierten“, so die Sprecherin weiter. Die Quittung waren Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Weiterhin wird die Polizei in ihrem täglichen Dienst die Einhaltung der Hygieneregeln nach der neuen Corona-Verordnung überwachen – etwa in Fußgängerzonen, auf öffentlichen Plätzen sowie an Bahnhöfen und Haltestellen, kündigt Niemitz an. „Personen, die sich nicht an die Tragepflicht einer Mund-Nase-Bedeckung halten, werden von uns immer wieder angesprochen.“

Von Simon Polreich