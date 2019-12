Neue Üstra-Linie zwischen MHH und Wasserstadt?

Hannover

Zwei der größten Bauvorhaben in Hannover sollen bisher ohne eigenen Stadtbahnanschluss auskommen. Sowohl die Wasserstadt Limmer als auch der Neubau der MHH am Stadtfelddamm werden nach bisherigem Stand der Planungen nicht an das Netz der Üstra angeschlossen. Die CDU will diese nun mit einer eigenen Linie verbinden.

Im Bauausschuss legte sie am Mittwoch einen Entwurf für eine solche Verbindung vor. Nach den Vorstellungen der CDU-Ratsfraktion würde diese über den größten Teil der Strecke hinweg vorhandene Gleise nutzen. Zur Wasserstadt würde von der Harenberger Straße ein Abzweig zur Wasserstadt gebaut.

MHH-Abzweig von der Podbielskistraße

Die neue MHH könnte von der Podbielskistraße kommend über die Hermann-Bahlsen-Allee, den Weidetorkreisel sowie den Stadtfelddamm erschlossen werden. CDU-Verkehrsexperte Felix Semper schätzt die Kosten dafür auf 80 bis 85 Millionen Euro. Neue Gleise müssten für das Vorhaben auch vom Schwarzen Bären bis zum Küchengarten verlegt werden. Er sieht „erhebliches Potenzial für Fahrgäste auf der gesamten Strecke“.

Semper kann sich auch vorstellen, die Versicherungen im Bereich der Karl-Wiechert-Allee anzubinden, um auch deren Mitarbeitern eine bessere ÖPNV-Option zu bieten.

Neue Studie zur Wasserstadt-Stadtbahn

Allerdings scheiterte der Vorstoß der CDU knapp an der Mehrheit des Ampelbündnisses. „Verschüttete Milch“ sei der Antrag der CDU, kritisierte SPD-Fraktionschef Lars Kelich. Die Ampel argumentierte, dass die Region ja schon eine neue Studie zur Anbindung der Wasserstadt in Auftrag geben werde. Diesem Vorhaben hatte am Dienstag der Verkehrsausschuss der Region zugestimmt. Grünen Verkehrsexpertin Elisabeth Clausen-Muradian schlug vor, eine ähnliche Studie für das andere Ende der Strecke zum MHH-Neubau durchzuführen.

Die aktuellen MHH-Gebäude haben zurzeit bereits einen eigenen Stadtbahnanschluss. Der neue Standort liegt allerdings mehrere hundert Meter davon entfernt.

Lesen Sie auch:

Von Christian Bohnenkamp