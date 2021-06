Übernachten im Wohnmobil liegt seit Jahren im touristischen Trend – den hat die Stadt Hannover verschlafen und es versäumt, geeignete Stellplätze auszuweisen. Das will die Politik nun nachholen. Ausgebaut werden soll der Stellplatz an den Herrenhäuser Gärten. So möchte es die Ampelgruppe im Rat.