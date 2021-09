Hannover

Auf dem neuen Führungs- und Kommunikationsfahrzeug der Malteser leuchtet das Blaulicht. Gleich daneben ragt ein Antennenmast in die Höhe, der gleichzeitig Licht um das Fahrzeug herum wirft. Innen sieht der ausgebaute VW Crafter aus wie eine kleines Nachrichtenstudio. Die Malteser-Einsatzkräfte Maria Zelger (27) und Marie Hanemann (23) sitzen um einen Tisch mit jeder Menge Touch-Screens. Während Hanemann telefoniert oder andere Einsatzkräfte anfunkt, prüft Zelger die Karte des Einsatzgebietes, erstmal nur für ein Foto beim Pressetermin. Doch das neue, hochtechnisierte Fahrzeug der Malteser wird gleich am Montag das erste Mal gebraucht – bei der Kampfmittelbeseitigung in Hannover-Misburg.

Am Freitag wurde das Fahrzeug feierlich in den Dienst gestellt: Gäste wie der stellvertretende Feuerwehrleiter Christoph Bahlmann, SPD-Parteivorsitzender Adis Ahmetovic und Probst Christian Wirz warfen einen Blick in die neue, fahrende Schaltzentrale der Malteser.

Der von einer Fachfirma ausgebaute VW Crafter hat rund 250.000 Euro gekostet. Finanziert wurde es mit 120.000 Euro aus Landesmitteln sowie Spenden. Neu sind auch zwei Versorgungsanhänger, mit denen die Malteser in Katastrophenschutzgebiete fahren werden.

Katastrophenschutz und Kampfmittelbeseitigung

„Wir führen mit diesem Fahrzeug in Zukunft bis zu 300 Einsatzkräfte“, erklärte Christian Cossmann (32), Verbandsführer in der ersten Führungsgruppe bei den Maltesern. Das Fahrzeug soll insbesondere beim Katastrophenschutz eingesetzt werden: „Sei es bei Einsätzen wie zuletzt im Hochwassergebiet im Kreis Ahrweiler oder eben bei der Kampfmittelbeseitigung.“

Einblick in die fahrende Schaltzentrale: Maria Zelger und Marie Hanemann organisieren zukünftig aus dem Fahrzeug heraus die Einsätze der Malteser. Quelle: Tim Schaarschmidt

Vom Führungskraftwagen aus werden die Einsatzkräfte koordiniert. Deshalb ist jede Menge Technik an Bord wie etwa Funkgeräte, Computer, Touch-Screens und andere, größere Bildschirme, auf denen beispielsweise Karten dargestellt werden können. Auch außen am Wagen kann ein Bildschirm montiert werden, ein mobiler Arbeitsplatz: „Da können wir unter der Markise oder sogar in einem vor Blicken geschütztem Zelt Lagebesprechungen durchführen“, erklärt Cossmann.

Unter der Markise können am mobilen Bildschirm Lagebesprechungen durchgeführt werden. Auch ein Vorzelt können die Malteser aufbauen, wenn sie sich vor neugierigen Blicken schützen müssen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Zudem ist sowohl analoger Funk als auch digitaler Funk verbaut, damit im Falle eines Ausfalls einer Funktechnik, auf die andere zurückgegriffen werden kann: „Bei so einer Katastrophensituation wie im Kreis Ahrweiler gibt es ja keine Infrastruktur“, sagt Cossmann, „deshalb muss das Fahrzeug komplett autark sein.“ Nur dann könne die Hilfe auch beim Bürger ankommen. Unabhängig von der Infrastruktur im Katastrophengebiet ist das Fahrzeug beispielsweise dadurch, dass es mit Lithium-Batterietechnik ausgestattet ist und auch der Motor selbst Strom erzeugen kann: „Wir können Einsätze über Tage und Wochen hinaus ganz unabhängig vom Führungskraftwagen aus koordinieren.“

Geweihtes Fahrzeug: „Ein Schutzengel fährt mit“

„Ich bin froh und stolz, dass die Malteser durch die professionelle Technik wirklich zu Rettern werden können, wenn sie zur Rettung ausrücken“, lobte Probst Christian Wirz bevor er das Fahrzeug segnete. Bei der Fahrzeugweihe am Freitag bat er um den Schutz Gottes. Die Segnung ist gerade für die Malteser, deren Überzeugung auf einem christlichen Gottes- und Menschenbild beruht, wichtig: „Für uns ist es ein schönes Gefühl, zu wissen, dass ein Schutzengel bei zukünftigen Einsätzen im Katastrophengebiet auf dem Dach mitfährt“, sagte Charlotte Jarosch von Schweder (39) von den Maltesern.

Einsatzbereit: Maria Zelger und Marie Hanemann freuen sich auf die ehrenamtliche Arbeit im hochtechnisierten, ausgebauten VW Crafter. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Ich kann es kaum erwarten, in den ersten Einsatz mit dem neuen Führungskraftwagen zu starten“, sagte die 23-jährige Marie Hanemann, die sich bereits seit sechs Jahren ehrenamtlich bei den Maltesern engagiert. „Das wird ein ganz anderes Arbeiten“, weiß die 23-Jährige.

Am Montag werden aus dem neuen Fahrzeug heraus der Transport zu den Betreuungsstellen und auch der Einsatz in den Evakuierungszentren organisiert, wenn 6000 Menschen wegen der Bombenräumung ihre Wohnungen verlassen müssen.

Von Sophie Peschke