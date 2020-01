SPD-Hannover: Doppelspitze ruft zur Geschlossenheit auf

HANNOVER

Ihre Wahl am Sonnabend zu den neuen SPD-Parteichefs war nur knapp. Nur zwei Tage danach hat sich die Doppel-Spitze Adis Ahmetovic und Ulrike Strauch am Montag per Mail an die Mitglieder des hannoverschen Stadtverbandes gewandt und um Geschlossenheit gebeten. „Denn wir brauchen einen starken Zusammenhalt und eine sichere Zukunft in unserer Stadt. Das wird nur funktionieren, wenn wir uns alle in der Partei selbst an diese Prinzipien halten. So wie wir nach innen scheinen, so leuchten wir nach außen“, schreiben sie. Nur gemeinsam schaffe man die Herausforderungen der Zukunft.

SPD : „Werden das Vertrauen zurückgewinnen“

Diese Herausforderungen haben sie in einen „Hannover-Plan“ zusammengefasst, mit dem man an die Menschen herantreten wolle: mit Themen wie Wohnen, Bildung, Klima- und Umweltschutz. Die SPD stelle sich diesen Zukunftsaufgaben und hält fest: „Wer, wenn nicht wir!“ Die SPD werde das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen, mit klaren Inhalten, mit Transparenz und Ehrlichkeit, heißt es weiter. „Als Doppelspitze stehen wir für Nähe ein und wollen direkte Kommunikation leben“, so Strauch und Ahmetovic. Ulrike Strauch hatte am Sonnabend 84 Stimmen, Adis Ahmetovic 88 Stimmen bekommen, die Gegenkandidaten Marc-Dietrich Ohse 72 und Johanna Starke 78 Stimmen.

VIER KANDIDATEN: Adis Ahmetovic, Ulrike Strauch, Johanna Starke und Marc-Dietrich Starke (von links) hatten sich um den Parteivorsitz am Sonnabend beworben. Quelle: Kutter

Pollok-Jabbi tritt gleich nach der Wahl in die SPD eib

Einen ersten Erfolg hat die Wahl des neuen SPD-Duos schon nach sich gezogen. Die bisherige parteilose Bezirksratsfrau Gunda Pollok-Jabbi ist inzwischen der SPD beigetreten und will sich künftig in die Parteiarbeit mit einbringen: „Ich möchte für die SPD kämpfen und meinen Beitrag dazu leisten, der SPD in Hannover zu alter Stärke zu verhelfen“, so Pollok-Jabbi, die im Stadtbezirksrat Mitte sitzt. Mit dem Parteibeitritt Pollok-Jabbis zur SPD ist die SPD dort nun mit sechs Sitzen die stärkste Fraktion.

„Eine echte Kümmerin, die genau zur SPD passt“

Die beiden SPD-Chefs Strauch und Ahmetovic freuen sich über das neue Parteimitglied. Gunda Pollok-Jabbi sei in Hannover bestens vernetzt, so Ulrike Strauch. Als Leiterin der Wagenerschen Stiftung, die Bedürftigen Wohnraum zur Verfügung stelle, zeige Gunfa Pollok-Jabbi, dass sie eine echte Kümmerin ist. „Genau durch Personen wie Gunda Pollok-Jabbi lebt eine Partei wie die SPD Hannover“, ergänzte Co-Chef Adis Ahmetovic.

Von Andreas Voigt