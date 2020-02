Sind die Regeln der Stadt in den Obdachlosen-Unterkünften unmenschlich?

HANNOVER

Für die einen sind sie eine „Anstalt wie aus den 1950er Jahren, in denen kein persönliches Leben möglich ist“, für die anderen eine Unterkunft mit „einem ausgewogenen Verhältnis für den Schutz auf Privatsphäre und gleichzeitiger Sicherheit der Bewohner“. Der Bauausschuss hat am Mittwoch eine neue städtische Satzung über die Unterbringung Obdachloser und Geflüchteter verabschiedet. Bei der geht es einerseits darum, auf Basis aktueller Sozialgesetzgebungen neue Gebühren zu erheben, andererseits aber auch darum, Regeln für das Miteinander neu zu definieren.

Was dürfen Bewohner? Was dürfen sie nicht? Und was soll die Stadt ihnen an Annehmlichkeiten zur Verfügung stellen? Fragen, mit deren Beantwortung sich eher der Sozialausschuss befasst, die aber plötzlich Gegenstand einer Streitdebatte im Bauausschuss wurden – ausgelöst durch einen Änderungsantrag der Ampelgruppe, die Umgangs-und Nutzungsregeln betreffend. Die Fraktion „Die Fraktion“ sprach sogar von menschenunwürdigen Inhalten in der städtischen Satzung, wie Routinekontrollen in der Zeit von 8 bis 20 Uhr zur Überprüfung von Flucht- und Rettungswegen. Oder auch die Ablehnung der Haftung durch die Stadt bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Bewohner, die dadurch entstehen, dass die Unterkunft für sie wegen ihres geistigen oder körperlichen Zustandes nicht geeignet sei.

BLEIBE: Obdachlose schlafen häufig unter einer Brücke nahe des Hauptbahnhofes an der Fernroder Straße Quelle: Schaarschmidt

Anstalten wie in den 1950ern? „Glatte Unverschämtheit “

„Es ist bedauerlich, dass wir betonen müssen, dass Geflüchteten und Obdachlosen die gleichen Rechte zustehen wie jedem Bürger dieser Stadt“, so Fraktionschef und Sozialexperte Julian Klippert in einer Stellungnahme. Der baupolitische Sprecher Oliver Förste sagte im Ausschuss: „So kann man Menschen nicht ins Leben zurückführen. Das sind Anstalten wie in den 1950er Jahren.“ Was FDP-Baupolitiker und Fraktionschef Wilfried Engelke erzürnte: Dies zu behaupten, sei eine „glatte Unverschämtheit“, so Engelke. „Die Einrichtungen sind gut und menschenwürdig eingerichtet.“

Gemeinsam mit der SPD und den Grünen hatte die FDP einen Antrag eingebracht, mit dem sie die neuen Standards der Stadt ergänzen wollten, wie es Baupolitiker und SPD-Fraktionschef Lars Kelich formulierte. Inhalt unter anderem: WLAN-Anschlüsse; angemeldeter Übernachtungsbesuch nur im Einzel-, Familien- oder Besuchszimmer mit nicht länger als drei aufeinanderfolgenden Nächten; Zimmerbetretung von Seiten der Stadt, dem Betreiber oder Dritten wie Handwerkern nur nach vorheriger Terminabsprache, Ausnahme: Bei Gefahrenabwehr oder unaufschiebbaren Wartungs-und Instandhaltungsarbeiten dürfen Zimmer nach Ankündigung auch ohne Einverständnis betreten werden.

Etwa 5300 Menschen leben in den Unterkünften der Stadt

„Mit unserer Satzungsänderung wird es für Bewohner möglich, Übernachtungsbesuch zu haben. Dies ist ein weiterer Schritt für die Integration, da es ein Schritt hin zur Normalität von Beziehungen und Familie ist“, so Grünen-Bauexpertin Elisabeth Clausen-Muradian. Die Bewohner bekämen das Recht auf Schutz ihrer Privatsphäre und gleichzeitig hätten Bewohner Sicherheit. „Das ist ein ausgewogenes Verhältnis.“ Sah auch die CDU so, die gemeinsam mit der Ampelgruppe diese Satzungsänderung verabschiedete. Ein Antrag der Fraktion mit erheblichen Streichungen der städtischen Vorschlage zu Kontrolle und Hausordnung fiel dagegen durch. Die Stadt hat nach eigenen Angaben rund 5300 Obdachlose und Geflüchtete in ihren Einrichtungen untergebracht.

