Hannover

Sie bringt den Besuchern Frauenpersönlichkeiten aus der Geschichte Hannovers näher. Mit einem Kunstwerk von Inge-Rose Lippok, das in den Herrenhäuser Gärten vorgestellt wurde. Es ist die Klanginstallation „Enthüllt und Freigelegt“ – sie verbindet bildende Kunst, Musik und Worte, und das auf der Rückseite des Gartentheaters.

Die hannoversche Künstlerin stellte ihr Werk auf der Bühne zwischen den goldenen Figuren vor, schwärmte bei der Vorstellung von einem „Ort der Inspiration“. Sie verwandelte die Nischen in der Mauer in Nester. In denen ihre Kunstwerke liegen.

Sieben Stationen

Es sind sieben Stationen. Steht der Besucher vor einer, beginnt dank eines Bewegungsmelders eine jeweils rund vier Minuten lange Aufnahme. Die berichtet über die Schicksale der Frauen, von standesgemäßen und verbotenen Partnerschaften und von Skandalen bei Hofe. Unter anderem von der Kurfürstin Sophie, von Sophie Dorothea, Gemahlin des „Soldatenkönigs“ Friedrich Wilhelm I, und von der Künstlerin Niki de Saint Phalle. Es sind sieben Stationen rund um die Mauer.

Besonderer Ort

„Wir haben eine Installation gestaltet, die von einem besonderen Ort lebt und nur hier funktioniert“, sagte Inge-Rose Lippok. Sie gestaltete das Werk mit Schauspielerin Floriana Sommerauer und der Komponistin Tatjana Prelevic.

„Enthüllt und Freigelegt“ ist bis zum 24. Oktober zu erleben. Für den Besuch ist eine Eintrittskarte für den Großen Garten nötig.

Von Christian Lomoth