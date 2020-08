Hannover

Die Sonne brennt auf das Vordach über dem Brillengeschäft an der Ecke Limmerstraße/Fössestraße. Auf der gelben Wand ist der Kopf eines Falken zu erkennen, schräg über ihm ragen lila Blumen. „Warum hast du mir noch nicht gesagt, wie gut die aussehen?’“, flachst Jascha Müller, er meint seinen Kollegen Armin Mendocilla, der als „Nasca Uno“ bekannt ist. Die beiden Street-Art-Künstler bemalen die Wand im Zuge des „Urban Nature Graffiti & Street Art Festival“.

Das Kunstspektakel findet in diesem Jahr zum dritten Mal statt, ab dem 14. August sind die fertigen Werke rund um das Ihmeufer zu bewundern. Veranstalter sind das Graffiti-Netzwerk Hannover und die Junge Kultur der Landeshauptstadt. „Das Festival ist eigentlich international“, erzählt Bernd Jacobs, von der Jungen Kultur der Landeshauptstadt Hannover. Aufgrund der Coronakrise könnten internationale Künstler jedoch nicht wie gewohnt einreisen, diesmal sind daher vor allem Street Artists aus der Bundesrepublik dabei.

Geschichte spielt eine Rolle für das Kunstwerk

So wie Müller und Nasca Uno. Letzterer ist extra aus Berlin angereist, um die Wand am Küchengarten zu verschönern. „Uns war es wichtig, mit der Umgebung zu arbeiten, die Geschichte des Orts miteinzubeziehen“, erzählt Nasca Uno, „auch der multikulturelle Aspekt sollte dabei sein“. Verschiedene Früchte, wie beispielsweise ein Granatapfel, sollen dies symbolisieren.

Der große Falke wurde auch mit Bedacht gewählt. „Der Falke hat verschiedene Bedeutungen in den Mythologien“, so Müller, „sie sind zwar immer unterschiedlich, aber recht positiv“. Der Lindner war auch bei der vergangenen Ausgabe des Festivals dabei, er ist seit über 20 Jahren als Künstler aktiv, die Kunst im öffentlichen Raum ist seine Leidenschaft. „Nicht jeder geht ins Museum, wir wollen mit unserer Kunst die Leute vor Ort abholen, dort wo sie leben“, sagt er.

Freie Arbeit besonders für Künstler

Müller hat schon mehrere Werke in Hannover angefertigt, auch an der Wand der Apotheke auf der gegenüberliegenden Straßenseite war er beteiligt. Als Selbstständiger lebt er von seiner Kunst, kennt genaue Vorgaben bei Auftragsarbeiten. Das freie Arbeiten, wie an dem Falken, ist etwas Besonderes. „Bei dem Festival ist es möglich, dass die Künstler etwas Neues machen, aus sich herausgehen“, findet er. So entstünden auch neue Inspirationen.

Die kommen auch schon während der Arbeit, auch das Kunstwerk mit dem Falken wird nicht nur nach Plan umgesetzt. „Wir hatten erst eine Schlange, die er in der Kralle haben sollte, jetzt wollen wir doch einen Ast nehmen“, lacht Müller. Wie er und Nasca Uno sich entscheiden, wird spätestens beim Beginn des „Urban Nature Graffiti & Street Art Festival“ am 14. August zu sehen sein. Dann schmücken die „Ihme Hall“ und Teile der „Ihme Gallery“ neue Street-Art-Kunstwerken.

Von Stella-Sophie Wojtczak