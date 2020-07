Hannover

“Wie? Wird in diesem Jahr überhaupt ausgebildet? Ich dachte, wegen Corona fällt das flach.“ Torsten Hannig, Regionsgeschäftsführer beim Deutschen Gewerkschaftsbund, hat schon mehrfach auf diese Vermutung kontern müssen. Umso mehr freut er sich, dass der regionale Bildungsrat jetzt eine Ausbildungsoffensive startet. Unter dem Motto „Digga muss los! Ausbildung wartet“ startet die Kampagne.

Laut Wirtschaftsdezernent Ulf-Birger Franz führt die Pandemie zu gleich zwei Engpässen. Auf freie Ausbildungsplätze bewerben sich zu wenige junge Leute. Gleichzeitig tun sich manche Betriebe schwer damit, Ausbildungsplätze anzubieten. Zu unklar wirkt die wirtschaftliche Situation auf sie.

„Nur wenn wir jetzt mutig ausbilden, können wir wieder wirtschaftlich erfolgreich sein“, findet Franz. Mit der Plakataktion, unterstützt von der Hannover Marketing und Tourismus GmbH, will er der Verunsicherung ein Ende bereiten.

Babyboomer bald im Ruhestand

Das sei auch dringend nötig, so Horst Schrage, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer. „In den nächsten Jahren werden in der Region Hannover Tausende gut ausgebildete Fachkräfte händeringend gesucht. Die Generation der Babyboomer drängt in den Ruhestand und muss in den Betrieben nachbesetzt werden.“

Wer meint, keine Chancen mehr zu haben, weil das Ausbildungsjahr eigentlich im August beginnt, irrt sich. Noch am 1. Dezember ist der Start möglich. Carl-Michael Vogt, Vize der Handwerkskammer, weist auf die Angebotslage im Handwerk hin: „Aktuell bieten unsere Mitgliedsbetriebe in unserer Lehrstellenbörse rund 820 Ausbildungsplätze und damit 10 Prozent mehr offene Lehrstellen an als im Vorjahr.“

Verkäufer dringend gesucht

„Jugendliche, die sich jetzt bei uns melden, haben gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz. Im Bereich Verkauf stehen gut 500 Ausbildungsstellen nur 200 Bewerberinnen und Bewerber gegenüber. In den Bereichen Gesundheit und Pflege, im Bereich Hochbau und im Elektrobereich sowie in vielen Steuerbüros werden Nachwuchskräfte gesucht“, sagt Susanne Langenkamp von der Agentur für Arbeit Hannover.

Aktuell gibt es in der Region 6211 gemeldete Berufsausbildungsstellen und 6121 potenzielle Bewerber. Stefan Bode, Mitglied der Geschäftsführung Jobcenter Region Hannover, appelliert an alle, die sich noch nicht um die berufliche Zukunft gekümmert haben, sich zu bewerben: „Der Ausbildungsmarkt bietet viele Chancen. Und das Jobcenter bietet den jungen Menschen vielfältige Unterstützung, um diese Chancen zu ergreifen.“

Fachkräftesuche als Zukunftsaufgabe

Mit im Boot sind auch die Arbeitgeberverbände Hannover. Geschäftsführer Stefan Bode: „Die Sicherung des Fachkräftenachwuchses wird zur eigentlichen Zukunftsaufgabe. Unseren Schulabsolventen möchte ich daher nicht nur herzlich zum erfolgreichen Abschluss gratulieren, ich möchte Euch auch zurufen: Schaut euch die vielen spannenden Ausbildungsberufe unserer hannoverschen Unternehmen an!“

Die Plakate „Digga muss los“ werden überall auf Werbeträgern in der Region zu sehen sein. Parallel dazu werden mit dem Claim „Klar bilden wir aus!“ Ausbildungsbetriebe angesprochen. Marketingchef Hans Nolte setzt auf Erfolg.

Von Vera König