Hannover

Am 3. April wird in Hannover Premiere gefeiert, im Mai ist Eröffnung in Pinneberg, im Juni folgt Bremerhaven: Das Gastronomie- und Ehepaar Manuel (43) und Tamara  Wunstorf (41) eröffnet eine neue Kette. Im „NY Italian“ gibt es ausschließlich All-you-can-eat-Büffets, „wir wollten mit einer ganz neuen Idee starten“, sagt der gelernte Koch und Betriebswirt Wunstorf.

„Büffets in asiatischen Restaurants sind gang und gäbe, aber für italienische Lokale ist das Konzept neu“, sagt der Mann, der aus Bockenem im Landkreis Hildesheim stammt. Außerdem: „Pizza und Pasta mag einfach jeder.“ Aber nicht nur diese italienischen Klassiker sind Teil des Büfetts in dem Lokal mit 144 Plätzen. „Wir bieten Salate, Bowls, Suppen, Currys, Fleischgerichte und 19 Desserts an.“

Es gibt 52 Bio-Weine aus zwölf Ländern

Alle Zutaten im „NY Italian“ seien bio-zertifiziert, große Teile des Angebots zudem vegan, laktose- und glutenfrei. Das gilt auch für die Weinauswahl (52 Sorten aus zwölf Ländern). Für Erwachsene kostet der Büfett-Abend von 17.30 bis 22.30 Uhr 22,90 Euro (Getränke extra), für Kinder bis drei Jahre ist das Essen gratis, Kinder von vier bis zwölf Jahren zahlen einen Euro pro Lebensjahr.

Hier backen die Pizzen: Tamara Wunstorf vor den Pizzaöfen in dem Restaurant an der Striehlstraße. Quelle: Tim Schaarschmidt

Vorbild für das kulinarische Angebot ist die Küche, die italienische Auswanderer um 1900 herum in New York etabliert haben. „Vor allem der New-York-Pizzaboden ist anders als alle anderen“, sagt Wunstorf. „Innen ist er weich, am Rand knusprig und er riecht wie Brot.“

Neues aus der Gastro-Szene Die Neuigkeiten rund um Hannovers Gastronomie-Szene jeden Donnerstag gegen 12 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dafür sorgten auch ein spezielles Mehl und eine besondere Zubereitung, aus der Wunstorf aber ein Geheimnis macht. Und weil die New Yorker Küche von vielen Einflüssen geprägt ist, passen auch Gerichte wie Jambalaja, ein kreolischer Reiseintopf mit vielen Fleischsorten und Meeresfrüchten, in das flexible Konzept.

Am Anfang nur Wochenendbetrieb

Zunächst ist an der Striehlstraße 10 nur freitags bis sonntags geöffnet. An den Wochenendtagen bietet das Ehepaar, das eine vierjährige Tochter hat, zudem von 10.30 bis 14.30 Uhr ein Brunchbüfett (19,90 Euro) mit Cerealien, Pfannkuchen, Salaten, Sandwiches und Desserts an.

Zwei Jahre lang dauerten die Vorbereitungen für die neue Restaurant-Kette, „durch Corona hatten wir ja viel Zeit.“ Die Finanzierung läuft über Kredite und Erspartes – zuvor hatten der Betriebswirt und die Restaurantfachfrau ihr Geld mit Freizeitanlagen mit gastronomischem Angebot an verschiedenen Standorten in Norddeutschland verdient.

Ein bisschen Landhausstil: die Einrichtung in dem neuen Lokal. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Standorte Hannover, Pinneberg und Bremerhaven betreiben sie selbst, in Zukunft können sich Gastronomen als Franchisenehmer bei „NY Italian“ bewerben. „Das geht im nächsten Frühjahr los“, kündigt der Unternehmer an.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In seiner Schublade steckt derweil schon das nächste Projekt für Hannover. Noch in diesem Jahr wollen die Wunstorfs in Misburg-Anderten ein weiteres All-inclusive-Restaurant eröffnen: das „Mister Bufetts“. „Es hat einen Barbecue-Schwerpunkt, dort wird es rund um das Thema Steaks, Burger und Rippchen gehen“, so der 43-Jährige. Aber es gibt am Lohweg 2 auch mexikanische Fajitas, Pizza und Pasta, außerdem Desserts und einen Schokoladenbrunnen. 24,90 Euro kostet das Büfett, „und in dem Preis werden auch alle Getränke enthalten sein.“

Geräumig: Das „NY Italian“ bietet 144 Plätze für Büfett-Gäste. Quelle: Tim Schaarschmidt

Hannover ist inzwischen der Wohnort von Tamara und Manuel Wunstorf. Der Koch findet den Standort an der Striehlstraße ideal für seine „NY Italian“-Premiere. „Das Astor-Kino ist in der Nähe, die Ernst-August-Galerie nur 700 Meter entfernt.“ Und auch die Hannoveraner seien das perfekte Publikum. „Wir stehen mit vielen Menschen über Social Media in Kontakt. Die Neugier ist groß, die Resonanz positiv.“

Wunstorf freut sich auf Hannovers Theater

Drei Neueröffnungen in der Planung, ein kleines Kind, die Corona-Pandemie: Viel Zeit, um mehr von der Stadt kennenzulernen, hatte das Ehepaar noch nicht. „Aber ich liebe das Theater“, sagt Manuel Wunstorf. „Sobald es geht, werde ich mir die Szene erschließen.“