Hannover

Die neue Leitstelle der Feuerwehr Hannover am Weidendamm nimmt nach jahrelangen Verzögerungen endlich ihren Probebetrieb auf. Wie die Brandschützer jetzt auf Anfrage mitteilen, sollen in den nächsten Wochen die ersten Einsätze von der Nordstadt aus gesteuert werden. Doch nach langem Rechtsstreit mit der Baufirma Züblin tauchen nun an anderer Front Probleme auf: Die Feuerwehr plagt die Auswirkungen der weltweiten Chipkrise durch Corona. Benötigtes Material kommt nicht zur geplanten Zeit.

„Geplant ist, dass beginnend im Dezember die ersten Einsätze aus den neuen Räumlichkeiten disponiert werden sollen“, sagt Sprecher Michael Hintz. Im Juli zogen die ersten Fachleute zur neuen Feuerwache 1 und bereiten sich seitdem sukzessive auf die Probe vor. Am neuen Standort gibt es künftig 19 Arbeitsplätze auf 500 Quadratmetern. In einem Nebenraum gibt es zehn weitere Tische, falls kurzfristig mehr Kapazitäten geschaffen werden müssen – etwa bei Unwetterlagen.

Rund 300.000 Einsätze pro Jahr

Bereits im Juli 2020 präsentierten Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (li, Grüne) und Feuerwehrchef Dieter Rohrberg die damals noch unmöblierte neue Regionsleitstelle. Nun, nochmal anderthalb Jahre später, soll der Testbetrieb starten. Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

Koordination von 300.000 Einsätzen

Momentan laufen alle 112-Notrufe der 1,2 Millionen Regionseinwohner über die alte Leitstelle der einstigen Hauptwache in der Calenberger Neustadt und die Redundanzanlage in Wache 2 (Stöcken). Bei der Rettungsleitstelle werden pro Jahr rund 300.000 Einsätze koordiniert, das sind am Tag 700 bis 1000 Einsätze. Die ursprüngliche Leitstelle ist für bloß 160.000 Einsätze ausgelegt.

Umso dringender wartet die Feuerwehr auf die neue Anlage. Laut Sprecher Hintz werde die Probephase schrittweise gesteigert, vorsorglich werden anfangs nur weniger brisante Einsätze abgearbeitet. Nach und nach kämen dann weitere Fälle hinzu. Das Gros des Einsatzaufkommens werde vorerst aber wie gewohnt über die anderen Standorte abgewickelt. Hintz: „Ein vollständiger Betrieb soll Anfang des nächsten Jahres erfolgen.“ Genauer wird er an dieser Stelle bewusst nicht.

Die neue Leitstelle soll fast doppelt so viele Einsätze abwickeln können wie die alte Stelle in der Calenberger Neustadt. Quelle: Moritz Frankenberg

Lieferengpässe etwa bei Monitoren

Denn: Die Chipkrise hat auch die Feuerwehr erreicht, die nächste Verzögerung droht. „Elementare Bauteile“ wie Router, die Notrufannahme-Software oder der Einsatzleitrechner sind laut Hintz von Lieferengpässen „nicht betroffen“. Deshalb sollte es auch keine Auswirkungen auf den weiteren Zeitplan geben. Allerdings mangele es unter anderem an Monitoren. „Sie kommen derzeit nicht zu dem Zeitpunkt, den wir gerne hätten“, sagt Hintz. So treffen die Retter ähnliche Probleme, wie sie etwa Volkswagen hat. Dort gerät die Autoproduktion ebenfalls wegen nicht lieferbarer Chips ins Stocken.

Die alte Leitstelle in der Calenberger Neustadt sollte eigentlich längst abgeschaltet sein. Sie ist für jährlich 160.000 Einsätze ausgelegt – inzwischen gibt es aber rund 300.000 Fälle. Quelle: Christian Behrens (Archiv)

Ursprünglich sollte die neue Leitstelle bereits im Dezember 2017 fertiggestellt sein, die gesamte Wache 50 Millionen Euro kosten. Doch von Anfang an lief es unrund: Die Stadt hielt der Baufirma Züblin unter anderem vor, „nicht mit ausreichendem Personaleinsatz“ zu arbeiten, wie es in einem vertraulichen Rathauspapier heißt. Außerdem wurden regelmäßig Mängel moniert. Die andere Seite kritisierte die ständigen Änderungswünsche und daraus resultierende Zeitverzüge. Am Ende stand eine Vergleichssumme von bis zu 12,5 Millionen Euro. Die tatsächlichen Kosten werden derzeit ermittelt.

Feuerwehr: „Gründlichkeit vor Schnelligkeit“

Aus Feuerwehrkreisen heißt es bereits, dass wegen der Engpässe mit dem Regelbetrieb der Leitstelle am Weidendamm nicht vor Ostern zu rechnen sei. Offiziell gibt es dazu keine Angaben. Bis Wache 1 wirklich für alle Regionsbewohner die einzige Anlaufstelle ist, muss alles zuverlässig laufen – kein Notruf darf ins Leere laufen. Deshalb heißt es laut Hintz auch jetzt nach vier Jahren Verzögerung immer noch: „Gründlichkeit vor Schnelligkeit.“

Von Peer Hellerling