Hannover: Neue Feuerwehr-Leitstelle soll im Februar den Betrieb aufnehmen

Hannover

Nur noch ein paar Wochen, dann nimmt die neue Leitstelle der Feuerwehr Hannover auch offiziell ihren Betrieb auf. Wie die Retter jetzt auf Anfrage mitteilen, hat zum Jahresbeginn der Testbetrieb der Anlage am Weidendamm begonnen. Bis jetzt sehe alles vielversprechend aus. Schon kommenden Monat soll das System dann ganz regulär an den Start gehen. Die Arbeiten sind dennoch wegen Baumängeln und Rechtsstreitigkeiten um Jahre in Verzug geraten.

„Momentan läuft der Probebetrieb“, sagt Feuerwehrsprecher Michael Hintz auf Anfrage. „Die bisherigen Testläufe in der neuen Leitstelle der Feuer- und Rettungswache 1 verliefen positiv.“ Über die Tische der Disponenten gehen bereits einzelne Einsätze, teils auch schon richtige Notfälle. Bereits seit Juli vergangenen Jahres wurde alles dafür vorbereitet, die ersten Funksprüche wurden dann Anfang 2022 gesendet.

Jährlich 300.000 Feuerwehr- und Rettungseinsätze

Gibt es keine Komplikationen im Testbetrieb, will die Feuerwehr die neue Leitstelle kommenden Monat regulär in Dienst stellen. „Wir planen mit Sonntag, 13. Februar“, sagt Hintz. Das Herz des Rettungswesens in der Region Hannover koordiniert jährlich 300.000 Einsätze, 700 bis 1000 pro Tag. Die alte Leitstelle an der Feuerwehrstraße (Calenberger Neustadt) war bloß für 160.000 Fälle im Jahr ausgelegt.

Ursprünglich sollte die neue Wache 1 schon im Dezember 2017 inklusive Leitstelle fertig sein. Doch seit dem Baustart lief es unrund: Die Stadt warf der Baufirma Züblin vor, „nicht mit ausreichendem Personaleinsatz“ zu arbeiten. Außerdem wurden regelmäßig Mängel moniert. Die andere Seite kritisierte die ständigen Änderungswünsche und daraus resultierende Zeitverzüge. Am Ende stand ein Vergleich über bis zu 12,5 Millionen Euro. Die tatsächlichen Kosten werden derzeit ermittelt. Zuletzt verzögerte die coronabedingte Chipkrise das Ausrüsten der Leitstelle.

Wegen Corona zwei Leitstellen im Einsatz

Das Gros des täglichen Einsatzaufkommens wickeln bis Mitte Februar weiter die alte Leitstelle und die sogenannte Redundanzleitstelle auf Wache 2 in Stöcken ab. Das Aufteilen ist ebenfalls der Corona-Pandemie geschuldet. „So wollen wir verhindern, dass bei einer Infektionswelle gleich eine ganze Wachabteilung ausfällt“, sagt Hintz. Das wird sich auch am 13. Februar vorerst nicht ändern – außer, dass Wache 1 die alte Wache 10 dann endgültig nach Jahrzehnten in den Ruhestand schickt.

Von Peer Hellerling